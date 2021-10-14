В Литве за сутки скончались 28 человек с коронавирусом

Это крупнейший суточный показатель новых случаев с конца декабря прошлого года, когда фиксировалось более 3,2 тыс. новых случаев.
Среди скончавшихся 24 не были привиты или были привиты не полностью.
В больницах Литвы сейчас проходит лечение 1511 пациентов с Covid-19 - на несколько десятков больше, чем сутками ранее. 156 из них находятся в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос в Литве до 1038,7 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней выросла до 11,5%.
В общей сложности в Литве с начала пандемии умерли 5349 человек с Covid-19.
Скончались пятеро инфицированных коронавирусом.
Из 1060 позитивных 678 тестов принадлежат невакцинированным, а у 382 человек, тест которых оказался позитивным, курс вакцинации завершен.
По состоянию на утро четверга стационарное лечение из-за симптомов коронавируса требуется в Эстонии 263 пациентам. Всего госпитализированы 342 человека, 215 из них (62,9 процента) не вакцинированы, а у 127 человек (37,1 процента) курс вакцинации завершен.