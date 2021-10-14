Фото, видео ⟩ У Сейма проходит протест против требований о вакцинации

Десятки пожарных некоторое время протестовали у здания Сейма против требования о вакцинации работников государственного сектора. К ним присоединились еще около 100 человек, которые остались даже после ухода пожарных.

Šlesers, Točs, Pļaviņš un vīrs ar ģitāru jau sen strādā VUGD? pic.twitter.com/JQijOSKqHV — Jānis Sildniks (@Sildniks) October 14, 2021

У одной из присутствующих женщин плакат с надписью "Прекратите вакцинацию!", у другой - с надписью ""Нет!" разделению людей на привитых и людей без прав". Некоторые протестующие стояли с латвийскими флагами, один человек прибыл с колокольчиком на шее. Люди выкрикивали требования "свободы".

Присутствующие воспользовались случаем обратиться к депутатам, выражая недовольство входящим в здание Сейма коалиционным политикам. С протестующими разговаривали некоторые депутаты от оппозиции.

За происходящим наблюдали около 20 полицейских. Полицейские, проезжая мимо протестующих на машине, предупреждают, что это незаконный митинг, требуя соблюдения правил эпидемиологической безопасности.

VUGD darbinieki aicina deputātus apzināties draudus, atlaižot nevakcinētus glābējus. pic.twitter.com/dnVMxT2DuH — BlackHalt (@BlackHalt) October 14, 2021

По правилам, без действующей вакцинации или предъявления справки о выздоровлении от Covid-19 частные мероприятия и выражения свободы мирных собраний - митинги, марши и пикеты - могут быть собраны, если на улице собирается не более 20 человек.