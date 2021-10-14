Чт, 14.10.2021
Если будет необходимо сортировать пациентов, это должно быть основано исключительно на медицинских, а не политических соображениях. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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Фото, видео ⟩ У Сейма проходит протест против требований о вакцинации

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Утром сегодня, 14 октября, у здания Сейма собрались несколько десятков пожарных и более 100 их сторонников, чтобы выразить протест против установленной процедуры обязательной вакцинации против Covid-19.

Десятки пожарных некоторое время протестовали у здания Сейма против требования о вакцинации работников государственного сектора. К ним присоединились еще около 100 человек, которые остались даже после ухода пожарных.

У одной из присутствующих женщин плакат с надписью "Прекратите вакцинацию!", у другой - с надписью ""Нет!" разделению людей на привитых и людей без прав". Некоторые протестующие стояли с латвийскими флагами, один человек прибыл с колокольчиком на шее. Люди выкрикивали требования "свободы".

Присутствующие воспользовались случаем обратиться к депутатам, выражая недовольство входящим в здание Сейма коалиционным политикам. С протестующими разговаривали некоторые депутаты от оппозиции.

За происходящим наблюдали около 20 полицейских. Полицейские, проезжая мимо протестующих на машине, предупреждают, что это незаконный митинг, требуя соблюдения правил эпидемиологической безопасности.

По правилам, без действующей вакцинации или предъявления справки о выздоровлении от Covid-19 частные мероприятия и выражения свободы мирных собраний - митинги, марши и пикеты - могут быть собраны, если на улице собирается не более 20 человек.

Нормативными актами установлено, что за несоблюдение ограничений на физическое лицо может быть наложен административный штраф в размере от 10 до 2000 евро, а на юридическое лицо - от 140 до 5000 евро.


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