"Вызов скорой я проконтролировала, несмотря на шум в голове": Ксения Собчак прокомментировала слухи о ДТП

"Комментирую фейк про "Собчак не удосужилась вызвать скорую". Вот скрин из рабочего чата, где мой коммерческий директор просит срочно вызвать скорую и кидает геолокацию (потому что это чужой город и он не знает, где именно мы находимся)", - пишет Ксения.

ФОТО: Telegram-канал "Кровавая барыня"

"Вызов скорой я проконтролировала, даже несмотря на шум в голове. И только после того, как ему отбились, что "к вам едут", и он передал это мне, мы уехали.

При этом скорая даже лично Кириллу дозванивалась - потому что врачам дали его телефон", - добавила Собчак.

После смертельного ДТП в Сети началась откровенная травля Ксении Собчак, и ее муж, Константин Богомолов, решил высказаться о трагедии.

"Эта история ужасна. Тут смерть. И ничего не прибавишь и не убавишь. И все рассуждения на этом фоне бессмысленны. Здесь несчастны все.

И родные погибших. И водитель. И спасшиеся. Все стали жертвами. Но последние подонки здесь - использующие трагедию, чтобы свести счеты и прочитать нотацию", - заявил Богомолов в своем Instagram. Комментарии под этой публикацией закрыты.

Напомним, авария произошла на дороге между Адлером и Красной Поляной вечером 9 октября. Автомобиль Mercedes, в салоне которого находились Ксения Собчак и два ее помощника, выехал на встречную полосу и столкнулся с такси марки Volkswagen. Пассажирка такси погибла на месте. Другая пассажирка и водитель были госпитализированы. Ксения направлялась после мероприятия в аэропорт. Вскоре после ДТП она пересела в другой автомобиль и продолжила путь. После того как СМИ растиражировали эту новость, Собчак прокомментировала аварию в своем Telegram-канале, написав, что находится дома с сотрясением мозга и многочисленными травмами. Телеведущая заявила, что покинула место ДТП, так как хотела быстрее попасть домой к сыну. Она добавила, что ее помощники перед отъездом удостоверились, что пострадавшим людям уже оказывают помощь.