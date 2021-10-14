Вниманию привитых! После Johnson&Johnson теперь также рекомендуется вторая прививка

Условия и исключения

Как сообщили в IVP, дополнительная вакцинация в этом случае рекомендуется через 8-12 недель после первой дозы или позже, и проводить ее нужно вакциной на основе мРНК, но в качестве альтернативы допускается также вакцинация той же вакциной Johnson&Johnson.

Тем людям, у которых после вакцинации Johnson&Johnson был выявлен Covid-19, вторая доза вакцины не требуется.

"И в мире, и в Латвии становится очевидно, что полная вакцинация вакциной Johnson&Johnson, которая состоит из одной дозы, обеспечивает более низкую защиту от вызываемого дельта-штаммом симптоматического Covid-19 и госпитализации из-за него, чем две дозы вакцины на основе мРНК или две дозы векторной вакцины AstraZeneca", - сказала руководитель IVP Даце Завадска.

Она отметила, что в настоящее время наблюдается спрос на вакцинацию от Covid-19 вакциной Johnson&Johnson, так как она состоит только из одной дозы.

IVP обращает внимание людей на то, что вакцина Johnson&Johnson обеспечивает более низкую защиту от заражения дельта-штаммом коронавируса.

Исследование: после J&J наиболее эффективной бустерной дозой является Moderna или Pfizer

Согласно предварительным результатам исследования, опубликованного в США в среду, 13 октября, для людей, получивших вакцину Johnson & Johnson, бустерная вакцинация может быть более эффективной с препаратами Pfizer или Moderna.

Это исследование, финансируемое Национальным институтом здравоохранения (NIH), было долгожданным в Соединенных Штатах, где рассматривается возможность комбинирования вакцин с бустерной дозой другой вакцины.

Исследование проводилось с участием 458 взрослых, которые были вакцинированы одной из трех одобренных в США вакцин против Covid-19: Pfizer, Moderna или J&J.

Исследователи проанализировали уровни антител через 15 дней после дополнительной вакцинации.

У людей, которые были вакцинированы J&J, уровни антител были в четыре раза выше после бустерной вакцины J&J, в 35 раз выше после бустерной вакцины Pfizer и в 76 раз выше после бустерной вакцины Moderna.

Уровни антител были выше у тех, кто изначально был вакцинирован вакцинами Moderna независимо от типа поддерживающей вакцины, чем у тех, кто был первоначально вакцинирован Pfizer или J&J.

Исследование "не выявило каких-либо рисков" после получения дополнительных доз вакцины.