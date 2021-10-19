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В контексте роста заболеваемости Covid-19 необходимо еще больше снизить возможности личного контакта. С начала пандемии жителей на очные консультации в Центре обслуживания клиентов SIA Rīgas ūdens принимали только по предварительной записи. Хотим информировать, что самый удобный способ сэкономить ваше время и не стоять в очереди на очную консультацию - это получить услуги удаленно - на Портале клиентов SIA Rīgas ūdens.

Портал клиентов - это веб-сайт самообслуживания клиентов SIA Rīgas ūdens, где можно легко отправлять показания счетчиков, оплачивать счета и использовать другие возможности, предлагаемые порталом. На портале можно подавать заявления удаленно, не посещая компанию очно. Заявления можно подать в разделе "Формы заявлений", выбрав актуальное для себя заявление из обширного списка образцов и заполнив необходимые поля, чтобы запрос был выполнен своевременно. Если предполагаемого запроса нет в списке образцов, свой запрос можно оформить как заявление в свободной форме. Если необходимо подготовить заявку, например, для выдачи Технических правил, то документ будет отправлен в формате, указанном в заявке - по электронной почте или по обычной почте. Когда запрос будет выполнен, наши специалисты свяжутся с клиентом по телефону или по электронной почте. Следует отметить, что отдельные заявки на получение разрешения на строительство также должны быть поданы в Информационную систему строительства или BIS.

На Портале клиентов можно не только удаленно сдавать показания и отправлять заявки, но и просматривать детали заключенных договоров и актов об обслуживании объектов. Раздел "Договоры" содержит информацию о наиболее важных деталях договора в одном месте - номер договора и адрес, номер счетчика, дату проверки счетчика, перечень подключаемых услуг и т.д. Если необходимо уточнить информацию об обслуживании объекта, то это можно сделать в разделе "Акты", где можно просмотреть историю составленных актов, тип акта и дату регистрации. История актов на портале доступна об актах, составленных с апреля 2020 года.

Важным преимуществом Портала клиентов SIA Rīgas ūdens является возможность главного пользователя делегировать другим лицам доступную на портале информацию. Например, главный пользователь портала может разрешить члену своей семьи или бухгалтеру просматривать и передавать показания коммерческих счетчиков, просматривать и оплачивать счета, а также выполнять другие действия на портале. Мы рекомендуем использовать это решение для тех клиентов, которые делят недвижимость с несколькими владельцами, чтобы каждый был проинформирован или уполномочен выполнять желаемые действия. Пользователь может изменить права на делегирование в разделе "Мой профиль".