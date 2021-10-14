Глава Latvijas gāze: газа хватает, а вот смогут ли за него платить - вопрос

Он призвал не поднимать панику в связи с возможным дефицитом газа, так как газохранилище в Инчукалнсе заполнено по крайней мере на 80% и даже в условиях холодной зимы этих запасов хватит до конца февраля-начала марта. А вот вопрос, смогут ли потребители оплатить счета при цене на природный газ в размере 100 евро за мегаватт-час, становится все более актуальным. "При таких ценах на газ экономика не может функционировать, население не сможет оплачивать счета, потому что портфель долгов домохозяйств увеличился даже при низких тарифах на газ", - пояснил Калвитис.

Как представитель отрасли он считает, что заморозка цен на поставляемый газ в нынешних условиях окажется малоэффективной. Европейским политикам и организациям стоило бы вести себя более ответственно и по примеру США прекратить экспорт газа в Азию. "Но пока такие решения в Европе не принимаются, и видно, что корабли продолжают поставлять газ в Азию, получая за это хорошую плату", - добавил Калвитис.

Контекст

Как сообщалось ранее, в Латвии не наблюдается недостатка в природном газе, о чем 6 октября на заседании комиссии Сейма по устойчивому развитию заявил заместитель государственного секретаря Министерства экономики по вопросам энергетики Эдийс Шайцанс.

Он сообщил, что в Инчукалнское подземное газохранилище закачено приблизительно 17,3 ТВт/ч природного газа или 80% от общей максимальной мощности, что является стандартом для любого сезона. Однако при этом зарезервированный объем в хранилище достигает 18,9 ТВт/ч.