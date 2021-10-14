Фото ⟩ 3-й день RFW: Diana Arno

История бренда DIANA ARNO началась в 2011 году, когда его основательница Диана Арно решила следовать своим мечтам. Через несколько лет Диана открыла свой магазин в Таллинне, а в 2015 представила свою первую коллекцию одежды прет-а-порте. Каждая коллекция создана так, чтобы удовлетворить предпочтения женщины одеваться стильно и удобно в условиях динамичной городской среды. Независимо от времени года, одежда бренда DIANA ARNO всегда женственная, декорирована яркими деталями и характерными для бренда вышивками и элементами. Все это придает коллекциям легкость, утонченность и делает их непохожими на другие бренды.