Чт, 14.10.2021
Образно ситуацию можно сравнить с кораблем, маневрирующим между глыбами айсберга, которых становится все больше и больше. Инара Шуре, председатель совета Латвийской федерации продовольственных предприятий.
Инара Шуре, председатель совета Латвийской федерации продовольственных предприятий.

Видео ⟩ Пользователи Сети в восторге от песни, посвященной латышской картошке 🥔

ФОТО: Ekrānuzņēmums no "Atklāj Latviju no jauna" tūrisma kampaņas video

Видеоролик, эксклюзивно посвященный латышскому национальному овощу - картофелю - и гастрономическому туризму в нашей стране, получил отклик в соцсетях. В видео снялись два участника группы The Carnival Youth - Эмилс и Эдгар Кауперсы - сыновья Ренарса Кауперса, солиста группы Prāta Vētra. 

На самом деле видео - часть латвийской туристической кампании, созданной Magnetic Latvia, которая продвигает региональную домашнюю кухню со всех краев, восхваляя уже известный всем картофель, которому и посвящена эта песня продолжительностью две минуты. 

Видео: Песня, посвященная картофелю (на английском)

На сайте кампании акцентируется, что латвийские корнеплоды играют неоценимую роль в формировании традиций латышской кухни, как и сбор урожая, грибов и ягод. 

Объединив туризм и кулинарный мир, в этом году уже третий раз у любого желающего была возможность отправиться в путешествие в "Дни домашних кафе".

Цель "Дней домашних кафе" - популяризировать направления регионального туризма, способствовать сотрудничеству сообществ и подчеркнуть характерные для края особенности через кулинарный туризм. Это тот случай, когда свои двери для посетителей открывают не только предприятия общественного питания, но и местные хозяйства и жители, которые в повседневной жизни не занимаются общественным питанием или приемом гостей, но специально в эти дни открывают ворота своих усадеб, чтобы угостить желающих особенными блюдами своего края или семьи. "Дни домашних кафе" не обходятся и без культурной программы, которая знакомит с местными традициями: ремесла, игры, небольшие концерты, танцы, представления и т. д. В этом году "Дни домашних кафе" проходили по всей Латвии в 32 краях с июля по начало октября.

Авторы видеоролика - цифровое агентство Wrong.

В свою очередь вчера, 13 октября, предприятие Rimi Latvija на своей странице опубликовало похожий ролик, но уже на латышском языке. Место съемки, судя по видео, - магазины и склады сети.

Видео Rimi: 

🍽️ На случай, если вы проголодались: 

 


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