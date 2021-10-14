Видео ⟩ Пользователи Сети в восторге от песни, посвященной латышской картошке 🥔

На самом деле видео - часть латвийской туристической кампании, созданной Magnetic Latvia, которая продвигает региональную домашнюю кухню со всех краев, восхваляя уже известный всем картофель, которому и посвящена эта песня продолжительностью две минуты.

Видео: Песня, посвященная картофелю (на английском)

На сайте кампании акцентируется, что латвийские корнеплоды играют неоценимую роль в формировании традиций латышской кухни, как и сбор урожая, грибов и ягод.

Объединив туризм и кулинарный мир, в этом году уже третий раз у любого желающего была возможность отправиться в путешествие в "Дни домашних кафе".

Šī ir labākā Latvijas reklāma so far. https://t.co/nXPfMllFZc — Mārtiņš Otto (@cybercannibal) October 12, 2021

Цель "Дней домашних кафе" - популяризировать направления регионального туризма, способствовать сотрудничеству сообществ и подчеркнуть характерные для края особенности через кулинарный туризм. Это тот случай, когда свои двери для посетителей открывают не только предприятия общественного питания, но и местные хозяйства и жители, которые в повседневной жизни не занимаются общественным питанием или приемом гостей, но специально в эти дни открывают ворота своих усадеб, чтобы угостить желающих особенными блюдами своего края или семьи. "Дни домашних кафе" не обходятся и без культурной программы, которая знакомит с местными традициями: ремесла, игры, небольшие концерты, танцы, представления и т. д. В этом году "Дни домашних кафе" проходили по всей Латвии в 32 краях с июля по начало октября.

Авторы видеоролика - цифровое агентство Wrong.

В свою очередь вчера, 13 октября, предприятие Rimi Latvija на своей странице опубликовало похожий ролик, но уже на латышском языке. Место съемки, судя по видео, - магазины и склады сети.

Видео Rimi: