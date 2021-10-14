Российская биатлонистка подозревается в ритуальном убийстве подростка

29-летняя Корнеева является кандидатом в мастера спорта в традиционном биатлоне, а также трёхкратной чемпионкой России по ачери-биатлону (в этом виде вместо винтовки используется лук).
Телеграм-канал Mash сообщает, что Корнеева уже задержана, а вместе с ней под стражу взят её сожитель и отчим погибшего Владислав Цикунов. По словам Цикунова, именно она должна была оглушить его пасынка, который стал жертвой, и потом нарисовать на его спине пентаграмму.
Цикунов утверждает, что подельница ударила школьника ножом, а он нашёл его уже без признаков жизни. По данным телеграм-канала Baza, следствие считает, что они убили мальчика во время совершения оккультного обряда. Сообщается, что с помощью некого ритуала Цикунов собирался "приворожить" мать мальчика, с которой ранее расстался.
Тело юноши с признаками насильственной смерти нашли в рязанском посёлке Хирино. Он был спрятан под землёй и мусором. Подозрения пали на его бывшего отчима, который имеет криминальное прошлое. Кроме того, мать погибшего многократно обращалась в правоохранительные органы из-за регулярных угроз со стороны экс-возлюбленного. В ближайшее время Корнеевой и Цикунову изберут меру пресечения.