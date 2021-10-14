Российская биатлонистка подозревается в ритуальном убийстве подростка

29-летняя Корнеева является кандидатом в мастера спорта в традиционном биатлоне, а также трёхкратной чемпионкой России по ачери-биатлону (в этом виде вместо винтовки используется лук).

Телеграм-канал Mash сообщает, что Корнеева уже задержана, а вместе с ней под стражу взят её сожитель и отчим погибшего Владислав Цикунов. По словам Цикунова, именно она должна была оглушить его пасынка, который стал жертвой, и потом нарисовать на его спине пентаграмму.

Цикунов утверждает, что подельница ударила школьника ножом, а он нашёл его уже без признаков жизни. По данным телеграм-канала Baza, следствие считает, что они убили мальчика во время совершения оккультного обряда. Сообщается, что с помощью некого ритуала Цикунов собирался "приворожить" мать мальчика, с которой ранее расстался.