Со следующей недели прекратят плановые услуги в больницах

Решение было принято в связи с необходимостью выделить дополнительные ресурсы медицинского персонала и перепрофилировать койки для лечения неотложных, острых пациентов и пациентов с Covid-19 .

Эпидемиологические прогнозы показывают, что нагрузка на больницы из-за пациентов с Covid-19 будет продолжать стремительно расти. Число госпитализированных пациентов с Covid-19 увеличилось до 954, при этом 116 пациентов в тяжелом состоянии и 838 - в средне-тяжелом. Поэтому в связи с дальнейшим увеличением количества пациентов необходимо выделить дополнительные ресурсы для оказания помощи в неотложных и острых случаях путем прерывания плановых стационарных медицинских услуг, говорится в заявлении комиссии.

Каждое медицинское учреждение свяжется с пациентом индивидуально для того, чтобы сообщить, если запланированная медицинская услуга будет отложена. В то же время эти пациенты не потеряют свою очередь и у них сохранится приоритет при возобновлении оказания определенных услуг. Для получения точной информации об услугах здравоохранения, оплачиваемых государством, можно связаться с Национальной службой здравоохранения по телефону 80001234.

VOMK также приняла решение, что со следующей недели больница в Айзкраукле начнет лечение пациентов с Covid-19, а детское отделение больницы в Елгаве будет перепрофилировано в отделение для пациентов с Covid-19. При необходимости лечение детей из зоны обслуживания Елгавской больницы будет осуществляться в Детской клинической университетской больнице.

*Как и во время предыдущей вспышки Covid-19, больницы ПРОДОЛЖАТ предоставлять:

- услуги по обеспечению непрерывности терапии - химиотерапию, биологические медикаменты, заместительную терапию;

- лучевую терапию;

- услуги по гематологии;

- заместительную терапию метадоном и бупренорфином;

- медицинское обслуживание пациентов, которым необходимо продолжить или завершить стационарное неотложное лечение;

- инвазивную кардиологию;

- инвазивную радиологию;

- онкологические, спасательные операции;

- медицинские услуги, связанные с лечением следующих групп заболеваний: онкология, ВИЧ/СПИД, туберкулез, психиатрия, инфекционные кожные заболевания и болезни, передающиеся половым путем; травматология;

- срочные и острые реабилитационные услуги для лиц, для которых отсрочка предоставления этих услуг может представлять риск потери трудоспособности, включая детей, для которых отсрочка реабилитационных услуг связана со значительным ухудшением функционирования.

Также может быть продолжена плановая офтальмология, реабилитация, медицина труда и уход за беременными. В решении также говорится, что Университетская больница и Лиепайская региональная больница могут продолжать оказывать помощь в большем объеме, если смогут предоставить все необходимые ресурсы для лечения неотложных пациентов, пациентов с острыми заболеваниями и с Covid-19.