Чт, 14.10.2021
Принятые сейчас Кабинетом министров правила серьезно противоречат Закону о труде и Закону о защите труда Эгил Балдзенс, председатель LBAS
Эгил Балдзенс, председатель LBAS

14 октября в одном абзаце ⟩ Заболевший Левитс, ковидный рекорд и вторая доза для вакцинированных Johnson & Johnson

Портфель министра финансов, в котором в Сейм передан законопроект о госбюджете на 2022 год ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Смотрите, это новый портфель, в котором министр финансов Янис Рейрс понес сегодня законопроект о госбюджете на 2022 год в Сейм. И слова какие: "Будь осмотрительным в несчастье, и еще более осмотрительным в счастье". Рассказываем, чем еще запомнится четверг, 14 октября. 

События дня в одном абзаце

У привитого AstraZeneca президента Латвии Эгила Левитса подтвержден коронавирус. На встречу с гостящим в Латвии новым президентом Эстонии Аларом Карисом пришлось отправить спикера Сейма Инару Мурниеце, а визит президента Румынии Клауса Вернера Йоханниса в Латвию и вовсе отложить. Ковид атаковал не только президента, но и страну в целом - побит рекорд как по новым случаям, так и по смертям за сутки - 2408 и 21 соответственно. Закономерно, что заполняемость больниц растет, в связи с чем со следующей недели плановые услуги там прекращают. И спасибо дельте, теперь Государственный совет по иммунизации рекомендует дополнительную вакцинацию всем тем, кто получил одну дозу вакцины Johnson & Johnson.

Все обсуждают

Это все еще Lidl! Теперь в Латвии сравнивают уровень цен в Lidl с другими странами - например, Литвой и Польшей. Чтобы сравнить цены, журналисты проанализировали стоимость в буклете продуктов по акции в период с 11 октября по 17 октября, предоставленном латвийскими, литовскими и польскими магазинами Lidl. Неожиданно, но победила Латвия. Хотя, возможно, все дело во временных скидках.

Чем себя порадовать? 

Пользователи Сети, например, в восторге от песни, посвященной латышской картошке 🥔. Так в соцсетях получил большой отклик видеоролик, эксклюзивно посвященный латышскому национальному овощу - картофелю - и гастрономическому туризму в нашей стране. Кстати, в видео снялись два участника группы The Carnival Youth - Эмилс и Эдгар Кауперсы - сыновья Ренарса Кауперса, солиста группы Prāta Vētra. Оцените и вы!

Соскучились по новостям в видеоформате? Ловите!


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