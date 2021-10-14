14 октября в одном абзаце ⟩ Заболевший Левитс, ковидный рекорд и вторая доза для вакцинированных Johnson & Johnson

События дня в одном абзаце
У привитого AstraZeneca президента Латвии Эгила Левитса подтвержден коронавирус. На встречу с гостящим в Латвии новым президентом Эстонии Аларом Карисом пришлось отправить спикера Сейма Инару Мурниеце, а визит президента Румынии Клауса Вернера Йоханниса в Латвию и вовсе отложить. Ковид атаковал не только президента, но и страну в целом - побит рекорд как по новым случаям, так и по смертям за сутки - 2408 и 21 соответственно. Закономерно, что заполняемость больниц растет, в связи с чем со следующей недели плановые услуги там прекращают. И спасибо дельте, теперь Государственный совет по иммунизации рекомендует дополнительную вакцинацию всем тем, кто получил одну дозу вакцины Johnson & Johnson.
Это все еще Lidl! Теперь в Латвии сравнивают уровень цен в Lidl с другими странами - например, Литвой и Польшей. Чтобы сравнить цены, журналисты проанализировали стоимость в буклете продуктов по акции в период с 11 октября по 17 октября, предоставленном латвийскими, литовскими и польскими магазинами Lidl. Неожиданно, но победила Латвия. Хотя, возможно, все дело во временных скидках.
Пользователи Сети, например, в восторге от песни, посвященной латышской картошке 🥔. Так в соцсетях получил большой отклик видеоролик, эксклюзивно посвященный латышскому национальному овощу - картофелю - и гастрономическому туризму в нашей стране. Кстати, в видео снялись два участника группы The Carnival Youth - Эмилс и Эдгар Кауперсы - сыновья Ренарса Кауперса, солиста группы Prāta Vētra. Оцените и вы!
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