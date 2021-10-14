14 октября в одном абзаце ⟩ Заболевший Левитс, ковидный рекорд и вторая доза для вакцинированных Johnson & Johnson

У привитого AstraZeneca президента Латвии Эгила Левитса подтвержден коронавирус. На встречу с гостящим в Латвии новым президентом Эстонии Аларом Карисом пришлось отправить спикера Сейма Инару Мурниеце, а визит президента Румынии Клауса Вернера Йоханниса в Латвию и вовсе отложить. Ковид атаковал не только президента, но и страну в целом - побит рекорд как по новым случаям, так и по смертям за сутки - 2408 и 21 соответственно. Закономерно, что заполняемость больниц растет, в связи с чем со следующей недели плановые услуги там прекращают. И спасибо дельте, теперь Государственный совет по иммунизации рекомендует дополнительную вакцинацию всем тем, кто получил одну дозу вакцины Johnson & Johnson.