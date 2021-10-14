Пт, 15.10.2021
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Лиене Ципуле, глава NMPD

ВИДЕО ⟩ "Динамо" одержало вторую домашнюю победу подряд

Игроки рижского "Динамо" ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В четверг, 14 октября, рижское "Динамо" у себя дома обыграло "Нефтехимик" из Нижнекамска в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Матч проходил в "Арене Рига" и завершился победой хозяев со счётом 4:3 (2:1, 1:1, 1:1).

Голами в составе победителей отметились Николай Елисеев, Рис Скарлетт, Лукаш Радил и Гунар Скворцов. У "Нефтехимика" отличились Булат Шафигуллин, Марат Хайруллин и Ансель Галимов.

Рижское "Динамо" в данный момент с 17 очками в 18 матчах занимает 9-е место в Западной конференции. "Нефтехимик" с 14 очками в 17 матчах занимает 7-е место на Востоке.

Далее рижан ожидает выездной матч против "Витязя", который состоится 16 октября. После этого "динамовцы" вернутся в Ригу, чтобы 19 октября сыграть против "Металлурга".


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