ВИДЕО ⟩ "Динамо" одержало вторую домашнюю победу подряд
В четверг, 14 октября, рижское "Динамо" у себя дома обыграло "Нефтехимик" из Нижнекамска в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В четверг, 14 октября, рижское "Динамо" у себя дома обыграло "Нефтехимик" из Нижнекамска в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Матч проходил в "Арене Рига" и завершился победой хозяев со счётом 4:3 (2:1, 1:1, 1:1).
Голами в составе победителей отметились Николай Елисеев, Рис Скарлетт, Лукаш Радил и Гунар Скворцов. У "Нефтехимика" отличились Булат Шафигуллин, Марат Хайруллин и Ансель Галимов.
Рижское "Динамо" в данный момент с 17 очками в 18 матчах занимает 9-е место в Западной конференции. "Нефтехимик" с 14 очками в 17 матчах занимает 7-е место на Востоке.
Далее рижан ожидает выездной матч против "Витязя", который состоится 16 октября. После этого "динамовцы" вернутся в Ригу, чтобы 19 октября сыграть против "Металлурга".