Пт, 15.10.2021
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Лиене Ципуле, глава NMPD

ФОТО ⟩ Экс-футболист сборной Франции удивил всех своим видом. Он завершил карьеру всего месяц назад

Самир Насри ФОТО: AFP/SCANPIX

Бывший футболист сборной Франции Самир Насри вышел на поле в благотворительном "Матче героев" в помощь Кот-д'Ивуару и несмотря на обилие известных футболистов на поле, именно он больше всех привлёк к себе внимание из-за неидеальной физической формы.

Матч состоялся 13 октября на стадионе "Велодром" в Марселе и в нём приняли участие такие звёзды как Дидье Дрогба, Гаиска Мендьета, Робер Пирес, Джибриль Сиссе и Йенс Леманн. Правда, больше всех зрителям запомнился экс-полузащитник сборной Франции Самир Насри, который заметно прибавил в весе.

Физическая форма полузащитника шокировала не только зрителей, собравшихся на стадионе, но и пользователей различных социальных сетей.

Стоит отметить, что 34-летний Насри лишь в сентябре официально объявил о завершении карьеры. Некоторые комментаторы в Twitter предположили, что с момента объявления о завершении карьеры Насри не переставал есть. Другие в шутку спросили: "Как долго длится месяц?".

Насри известен по выступлениям за лондонский "Арсенал", "Манчестер Сити", "Марсель" и другие клубы. В течение карьеры полузащитник дважды становился чемпионом Англии. Последний официальный матч Насри провёл в октябре 2019 года, после чего лишь числился игроком бельгийского "Андерлехта".

В активе Насри 41 матч и 5 голов в составе национальной сборной Франции.


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