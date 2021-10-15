ФОТО ⟩ Экс-футболист сборной Франции удивил всех своим видом. Он завершил карьеру всего месяц назад

Матч состоялся 13 октября на стадионе "Велодром" в Марселе и в нём приняли участие такие звёзды как Дидье Дрогба, Гаиска Мендьета, Робер Пирес, Джибриль Сиссе и Йенс Леманн. Правда, больше всех зрителям запомнился экс-полузащитник сборной Франции Самир Насри, который заметно прибавил в весе.

Физическая форма полузащитника шокировала не только зрителей, собравшихся на стадионе, но и пользователей различных социальных сетей.

Samir Nasri announced his retirement from football last month.



He's playing a charity match in aid of Ivory Coast in Marseille tonight. pic.twitter.com/iGs5KBrmvg — Robin Bairner (@RBairner) October 13, 2021

Стоит отметить, что 34-летний Насри лишь в сентябре официально объявил о завершении карьеры. Некоторые комментаторы в Twitter предположили, что с момента объявления о завершении карьеры Насри не переставал есть. Другие в шутку спросили: "Как долго длится месяц?".

Samir Nasri at 34 vs Christiano Ronaldo at 37. I swear am not Retiring from playing football 😭😭😭 pic.twitter.com/cAdh6lLr67 — Pharmaceutical biochemist (@KhaleephYakasai) October 13, 2021

Насри известен по выступлениям за лондонский "Арсенал", "Манчестер Сити", "Марсель" и другие клубы. В течение карьеры полузащитник дважды становился чемпионом Англии. Последний официальный матч Насри провёл в октябре 2019 года, после чего лишь числился игроком бельгийского "Андерлехта".