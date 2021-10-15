Пт, 15.10.2021
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Лиене Ципуле, глава NMPD

Видео ⟩ "100 метров до дома оставалось..." Новая информация о впечатляющем ДТП в Саласпилсе

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Около 17:00 в Саласпилсе произошло впечатляющее ДТП с двумя автомобилями, один из которых после столкновения перевернулся на крышу, сообщает программа TV3 Degpunktā.

Дорога домой для Айвара закончилась почти у дверей квартиры. На пересечении улиц Сколас и Ригас мужчина попал в серьезную аварию.

Видео: Запись очевидца Apollo.lv

Автомобиль Voklswagen, которым управлял Айвар, не заметила женщина, сидящая за рулем BMW, и в этой ситуации женщину сложно винить, так как она ехала по главной дороге заметить автомобиль ей, вероятно, помешала колонная машин, выстроившаяся у светофора. Айвар не отрицает своей вины в случившемся, он помнит только момент, когда машина приземлилась на крышу. К счастью, после впечатляющего полета мужчина остался невредимым.

"NMPD приехали и осмотрели. Ни у меня, ни у нее не было никаких проблем. 100 метров до дома оставалось", - рассказывает Айвар.

Владелица BMW не захотела давать комментарий перед камерой. Чтобы вернуть машину на колеса, в Саласпилс прибыла спасательная служба, а незадолго до этого, в 19:00, движение по улице Сколас было полностью возобновлено.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)


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