Видео ⟩ "100 метров до дома оставалось..." Новая информация о впечатляющем ДТП в Саласпилсе

Дорога домой для Айвара закончилась почти у дверей квартиры. На пересечении улиц Сколас и Ригас мужчина попал в серьезную аварию.
Видео: Запись очевидца Apollo.lv
Автомобиль Voklswagen, которым управлял Айвар, не заметила женщина, сидящая за рулем BMW, и в этой ситуации женщину сложно винить, так как она ехала по главной дороге заметить автомобиль ей, вероятно, помешала колонная машин, выстроившаяся у светофора. Айвар не отрицает своей вины в случившемся, он помнит только момент, когда машина приземлилась на крышу. К счастью, после впечатляющего полета мужчина остался невредимым.
Владелица BMW не захотела давать комментарий перед камерой. Чтобы вернуть машину на колеса, в Саласпилс прибыла спасательная служба, а незадолго до этого, в 19:00, движение по улице Сколас было полностью возобновлено.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)