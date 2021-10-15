Видео ⟩ "100 метров до дома оставалось..." Новая информация о впечатляющем ДТП в Саласпилсе

Автомобиль Voklswagen, которым управлял Айвар, не заметила женщина, сидящая за рулем BMW, и в этой ситуации женщину сложно винить, так как она ехала по главной дороге заметить автомобиль ей, вероятно, помешала колонная машин, выстроившаяся у светофора. Айвар не отрицает своей вины в случившемся, он помнит только момент, когда машина приземлилась на крышу. К счастью, после впечатляющего полета мужчина остался невредимым.