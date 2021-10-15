Пт, 15.10.2021
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Гиргенсонс забил в первом же матче, а Мерзликин почтил память Кивлениекса

Земгус Гиргенсонс ФОТО: AP/Scanpix

Латвийский нападающий Земгус Гиргенсонс, выступающий за "Баффало Сейбрз", помог своей команде одержать победу на старте регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Баффало" у себя дома разгромил "Монреаль Канадиенс" со счётом 5:1 (2:0, 2:1, 1:0). Гиргенсонс в этом матче отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Помимо латвийского форварда в составе победителей заброшенными шайбами отметились Кайл Окпосо, Виктор Олофссон, Андерс Бьорк и Тейдж Томпсон. За "Канадиенс" единственный гол забил Крис Уайдман.

Отметим, что этот матч для Гиргенсонса стал первым в НХЛ с марта 2020 года, когда нападающий получил травму подколенного сухожилия. Следующий матч "Баффало" проведёт 16 октября против "Аризоной Койотс".

В другом матче латвийский вратарь клуба "Коламбус Блю Джекетс" Элвис Мерзликин был признан второй звездой матча против "Аризона Койотс". Матч завершился разгромной победой хозяев со счётом 8:2 (2:0, 3:1, 3:1). Мерзликин отразил 36 из 38 бросков (94,7%) по своим воротам.

Добавим, что на льду домашнего стадиона "Коламбуса" был нанесён игровой номер погибшего голкипера клуба Матиса Кивлениекса. "Номер 80 всегда за спиной Элвиса", - говорится в сообщении клуба. Сам Мерзликин вышел на лёд в джерси с номером 80.


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