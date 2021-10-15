Фото ⟩ 4-й день RFW: Natālija Jansone

Галерея: 4-й день RFW - Natālija Jansone

О бренде

Студия латвийского дизайнера Наталии Янсоне была основана в 1997 году и функционировала преимущественно как дизайнерское ателье, в число клиентов которого входили: Латвийская национальная опера, Латвийский национальный оркестр, олимпийская сборная Латвии, песенный конкурс "Евровидение", конкурс красоты "Мисс Вселенная", авиакомпания AirBaltic, а также престижные рижские рестораны и кафе. Ателье также активно развивалось в направлении по созданию индивидуального стиля, - его специалисты консультировали выдающихся личностей в Латвии и Европе.

В 2015 году студия поменяла вектор своего направления, сделав акцент на создании современных модных коллекций одежды прет-а-порте. С того момента дизайнер бренда Наталия Янсоне начала освоение международных фэшн-рынков, став регулярным участником Парижской выставки Tranoi Femme. В 2016 году Наталья открыла свой шоу-рум в Риге.

Одежда бренда Natalija Jansone - это как хайку на языке моды - элегантная, продуманная до нюансов и сшитая с точностью, равноценной той, с которой шлифуют драгоценные камни. При создании коллекций используются исключительно натуральные материалы.