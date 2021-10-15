Пт, 15.10.2021
Мы обязательно когда-нибудь будем искать виновных, потому что кто-то должен нести ответственность за то, что людей преднамеренно отправляют на смерть. Лиене Ципуле, глава NMPD
Лиене Ципуле, глава NMPD

Фото ⟩ 4-й день RFW: Selina Keer

4-й день RFW: Selina Keer ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Второй показ четвертого дня Рижской недели моды представила марка Selina Keer. Что ждать от бренда в этом сезоне? Смотрите фото! 

Галерея: 4-й день RFW - Selina Keer

  • О бренде 

Селина Кеер родилась в Латвии и прошла длинный путь от ученика профессионалов модной индустрии до креативного дизайнера бредов, постоянно совершенствуя свой опыт. Закончила курсы в престижной Академии моды Cmera Nazionale della Moda Italiano.

После учебы в Италии Селина была приглашена для ребрендинга фабрики по пошиву одежды и создания для них же модной коллекции. После окончания проектов и многочисленных коллабораций Селина решила создать собственный бренд.

Дебют марки Selina Keer состоялся с SS2019 коллекцией, которая была представлена в шоуруме в Милане. С тех пор бренд дважды в год представляет новые коллекции коммерческого типа. В рамках Riga Fashion Week SS20 Селина дебютирует с капсульной коллекцией прет-а-порте "Голубое вдохновение".

Селина Кеер прошла длинный путь и создала свою историю и уникальный ДНК бренда: "Стиль моего бренда - это сочетание актуальности, фешенебельности и демократичности".

Фото с показов третьего дня RFW: 

 


НАВЕРХ
Back