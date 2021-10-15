Фото ⟩ 4-й день RFW: Amoralle
Третий, но не последний на сегодня показ Рижской недели моды, был представлен брендом Amoralle. Смотрите фото!
Третий, но не последний на сегодня показ Рижской недели моды, был представлен брендом Amoralle. Смотрите фото!
Галерея: 4-й день RFW - Amoralle
Основательница бренда Amoralle Инесе Озола является одной из самых успешных дизайнеров чулок, нижнего белья и ночных нарядов в Восточной Европе.
Для бренда Amoralle характерны роскошные детали и силуэты, подчеркивающие фигуру. Каждая модель создается вручную из шелка высочайшего качества и кружев.
Коллекции Amoralle высоко оценили редакторы ряда ведущих изданий о моде, в числе которых: Vogue Italy, Marie Claire Italy, Cosmopolitan Russia и другие.
В настоящее время изделия бренда Amoralle доступны в 27 магазинах и бутиках в Великобритании, Австралии, Германии, Франции, Саудовской Аравии, Нидерландах, России, США и других странах.