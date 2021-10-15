Фото ⟩ 4-й день RFW: Amoralle

Галерея: 4-й день RFW - Amoralle

О бренде

Основательница бренда Amoralle Инесе Озола является одной из самых успешных дизайнеров чулок, нижнего белья и ночных нарядов в Восточной Европе.

Для бренда Amoralle характерны роскошные детали и силуэты, подчеркивающие фигуру. Каждая модель создается вручную из шелка высочайшего качества и кружев.

Коллекции Amoralle высоко оценили редакторы ряда ведущих изданий о моде, в числе которых: Vogue Italy, Marie Claire Italy, Cosmopolitan Russia и другие.

В настоящее время изделия бренда Amoralle доступны в 27 магазинах и бутиках в Великобритании, Австралии, Германии, Франции, Саудовской Аравии, Нидерландах, России, США и других странах.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET