Пт, 15.10.2021
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Фото ⟩ 4-й день RFW: Amoralle

4-й день RFW: Amoralle ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Третий, но не последний на сегодня показ Рижской недели моды, был представлен брендом Amoralle. Смотрите фото!

Галерея: 4-й день RFW - Amoralle

  • О бренде

Основательница бренда Amoralle Инесе Озола является одной из самых успешных дизайнеров чулок, нижнего белья и ночных нарядов в Восточной Европе.

Для бренда Amoralle характерны роскошные детали и силуэты, подчеркивающие фигуру. Каждая модель создается вручную из шелка высочайшего качества и кружев.

Коллекции Amoralle высоко оценили редакторы ряда ведущих изданий о моде, в числе которых: Vogue Italy, Marie Claire Italy, Cosmopolitan Russia и другие.

В настоящее время изделия бренда Amoralle доступны в 27 магазинах и бутиках в Великобритании, Австралии, Германии, Франции, Саудовской Аравии, Нидерландах, России, США и других странах.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET
ФОТО: Jānis Škapars/TVNET
ФОТО: Jānis Škapars/TVNET
ФОТО: Jānis Škapars/TVNET
ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Фото с показов третьего дня RFW:

 


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