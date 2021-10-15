ВИДЕО ⟩ Монтаж или чудо? Холанд исполнил невероятный трюк с мячами

21-летний футболист поставил три мяча друг на друга и каждым из них поразил мишень в девятке ворот. Видео с финтом Холанда появилось в социальных сетях Бундеслиги, но в комментариях многие болельщики сомневаются, что обошлось без монтажа. А как считаете вы?