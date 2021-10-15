Клуб НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" пожертвует 80 тысяч долларов на развитие хоккея в Латвии

Эта инициатива создана в память о трагически погибшем этим летом вратаре Матисе Кивлениексе. "Коламбус" этим летом создал фонд памяти вратаря, который будет поддерживать развитие молодёжных проектов в Коламбусе и Латвии.
В честь 80-го номера, под которым выступал Кивлениекс, владельцы "Блю Джекетс" пожертвуют 80 тысяч долларов, добавив эту сумму к уже собранным 100 тысячам. Пожертвованные средства будут направлены на хоккейные занятия и приобретение экипировки для юных вратарей по всей Латвии.
Генеральный секретарь LHF Виестурс Козиолс отмечает, что лагеря для детей и тренировочный процесс будут организованы с целью почтить память оставленному наследию Матиса Кивлениекса. "Новые вратари будут воспитываться таким образом, чтобы однажды они смогли добиться таких же высот, каких добился Матис", - говорится в сообщении LHF.
Напомним, Матис Кивлениекс трагически погиб 4 июля, когда в него попала неудачно выпущенная пиротехническая ракета. Трагедия произошла в американском городе Нови, штат Мичиган, на свадьбе дочери тренера вратарей команды "Коламбус Блю Джекетс" Мэнни Легаси.
Матис Кивлениекс был основным голкипером сборной Латвии на чемпионате мира 2021 года. Он провёл на турнире четыре матча. С сезона-2019/20 латвийский вратарь выступал за "Коламбус". Всего на его счету восемь матчей в НХЛ.