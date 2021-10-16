Фото ⟩ 5-й день RFW: NÓLÓ

Галерея: 5-й день RFW: NÓLÓ

О бренде

Модный бренд NOLO основан латвийским дизайнером Викторией Йониене в 2012 году. За восемь лет ей удалось превратить марку одежды в одну из самых преуспевающих и узнаваемых не только в Латвии и Балтии, но и по всему миру. Шоу и коллекции NOLO собрали богатый урожай наград Латвийской премии в области моды и стиля, а креативный директор Виктория Йониене трижды удостаивалась на ней звания лучшего дизайнера года. Сегодня бренд активно расширяет свои сферы влияния в разных уголках мира - его коллекции представлены в лучших шоурумах Милана и Гонконга, продаются в модных магазинах Италии, Испании, Канады, Швейцарии, России (в том числе марка представлена на полках известной сети магазинов BOSCO), Китая, Сингапура, Саудовской Аравии, Индонезии, Израиля, Бельгии, Дании итд.

В данный момент компания активно инвестирует и развивает свою собственную платформу www.nolofashion.com, тем самым расширяя горизонты продаж и узнаваемость марки среди модниц и покупателей по всему миру.

У бренда - собственное производство в Риге, оснащенное современным, высокотехнологичным и энергоэффективным оборудованием, за которым трудятся 40 высококлассных специалистов - швеи, конструкторы, технологи и закройщики. Это позволяет контролировать качество и поддерживать его высокий уровень. C прошлого лета у марки NOLO началось активное сотрудничество с лидером в сфере общественного питания - LIDO, разработку дизайна и производство униформы для работников которого производит именно наша марка.

Коллекции NOLO выполнены из тканей от лучших европейских производителей, которые думают о снижении негативного влияния на окружающую среду. Услугами этих же поставщиков пользуется целый ряд известных на весь мир домов моды и марок: Jil Sander, Prada, Dries van Noten, Dolce&Gabbana, ACNE и др.

NOLO уделяет особое внимание внутренней обработке, отделке и деталям. Большинство используемых в коллекциях принтов - авторские, а одна из неизменных фишек бренда - ирония и юмор. Одежда с шутливыми, а иногда и откровенно хулиганскими принтами идеально подходит ярким личностям. Надписи в актуальной осенне-зимней коллекции обрели хлесткий характер.