Вслед за президентом: парламентер Бондарс заразился Covid-19

Она также указала, что политик вакцинирован от коронавируса, потому переносит болезнь в легком состоянии и, соблюдая все условия безопасности, продолжает работу.

Напомним, вчера, вечером 13 октября, вернувшись из рабочего визита в Швецию, Левитс сделал экспресс-тест на Covid-19, который оказался положительным. Позже президент также прошел ПЦР-тест. У президента легкие симптомы Covid-19.

Левитс одним из первых должностных лиц Латвии вакцинировался от Covid-19 в феврале этого года вакциной AstraZeneca. Процесс вакцинации он завершил в конце апреля.

В то же время привился и экс-президент Латвии Валдис Затлерс. Он также заразился Covid-19 в конце сентября.