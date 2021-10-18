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Новейшая зубная щетка Oral-B iO™ с магнитной технологией превосходит другие щетки, революционно меняя существующие стандарты гигиены полости рта. Благодаря ей стала возможна не только эффективная, но и Что такое магнитная технология iO™, в чем отличие магнитных щеток от звуковых и какую лучше выбрать? бережная чистка зубов.

Магнитная или звуковая технология?

Форма насадки щетки: круглая или удлиненная?

Как чистить магнитной зубной щеткой?

Дополнительные аксессуары

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Магнитная или звуковая технология?

В первую очередь необходимо отметить, что и магнитные, и звуковые зубные щетки являются электрическими зубными щетками. Однако принципы их работы кардинально отличаются. Звуковые технологии были опробованы еще в 60-х годах XX века, а первые звуковые зубные щетки появились на прилавках магазинов в 90-х. Такая зубная щетка генерирует звуковые волны частотой 260 Гц или выше и совершает однотипные движения: вперед и назад в горизонтальной плоскости и под определенным углом.

Магнитные технологии – это свежий прорыв в гигиене полости рта. Впервые это решение было использовано Oral-B при создании зубной щетки Oral-B iO, эффективность которой была вскоре подтверждена клиническими испытаниями, доказавшими, что Oral-B iO удаляет до 48% больше налета вдоль линии десен, чем звуковая зубная щетка Sonicare DiamondClean1. Этот впечатляющий результат стал возможен именно благодаря революционной магнитной технологии. Как это работает? Микровибрации, генерируемые линейным магнитным приводом, передаются непосредственно на кончики щетины, что в сочетании с колебательно-вращательным движением насадки щетки обеспечивает тщательную и бережную чистку.

Звуковая зубная щетка:

движение вперед и назад;

звуковые волны частотой 260 Гц или выше.

Магнитная щетка Oral-B iO:

колебательно-вращательное движение;

легкие микровибрации щетинок.

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Форма насадки щетки

Звуковые зубные щетки обычно имеют удлиненные прямоугольные насадки, как и у обычных неэлектрических зубных щеток. А магнитная зубная щетка iO выпускается с испытанной фирменной круглой насадкой Oral-B, которая идеально охватывает контур каждого зуба.

Новая магнитная зубная щетка Oral-B также станет отличным выбором для людей с чувствительными деснами и тех, кто страдает кровоточивостью десен, поскольку она более чем на 60% эффективнее предотвращает проблемы десен, чем Sonicare DiamondClean2.

Звуковая зубная щетка:

удлиненная чистящая насадка: как и у обычной неэлектрической зубной щетки.

Магнитная щетка Oral-B iO:

круглая насадка щетки: тщательно охватывает контур каждого зуба;

более высокая плотность щетины и пучки щетины скрученной формы для еще более эффективной чистки.

Как чистить магнитной зубной щеткой?

Ответ может показаться очевидным: просто приложите зубную щетку к поверхности зубов и десен. Но в случае со звуковыми зубными щетками это не совсем так. Стоматологи рекомендуют чистить зубы широкими движениями от линии десен к вершине зуба. Это механическое движение руки является ключом к удалению зубного налета. Используя звуковую зубную щетку, следует уделять особое внимание внутренней поверхности зубов, со cтороны языка. Дотянуться до этих зон удлиненной насадкой довольно непросто, поэтому так важно правильное положение щетки при их чистке.

Магнитная зубная щетка значительно упрощает чистку зубов. Все, что вам нужно сделать, – это приложить насадку щетки iO к зубам и проводить ею по зонам чистки: микровибрации мягко разрушают налет, а колебательно-вращательное движение насадки его удаляет. Микровибрации заставляют зубную щетку плавно перемещаться по поверхности ваших зубов, выполняя всю работу за вас. Все это благодаря инновационной магнитной технологии, которая использует микровибрации и движение насадки щетки для более тщательной очистки десен, самих зубов и труднодоступных участков между ними.

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Максимальной эффективности чистки зубов удалось добиться благодаря передовой ассистирующей технологии. Одним из важнейших аспектов качественной чистки зубов является соблюдение правильного нажима. Щетка Oral-B iO оснащена умным датчиком давления – по-настоящему революционным решением, которое позволяет отслеживать, нажимаете ли вы на зубы слишком или недостаточно сильно при чистке. Это помогает чистить зубы с оптимальным нажатием и максимальной эффективностью, обеспечивая бережную и эффективную чистку. Интерактивный дисплей на ручке щетки показывает продолжительность и режим чистки, заряд батареи, а также оповестит, когда придет время сменить насадку. Кроме того, зубную щетку можно подключить к приложению, которое будет отслеживать процесс чистки в режиме реального времени, чтобы вы были уверены, что не упускаете ни одной зоны, чистите не слишком сильно и имеете доступ к отчету об эффективности.

Звуковая зубная щетка:

используйте широкие движения для большей эффективности.

Магнитная щетка Oral-B iO:

можно сказать, «чистит зубы за вас»: магнитная технология обеспечивает исключительную эффективность чистки;

до 7 режимов чистки;

умный датчик давления отслеживает и оповещает в режиме реального времени о степени нажатия при чистке;

приложение Oral-B для мониторинга качества чистки зубов в режиме реального времени в 16 зонах полости рта (доступно для iO Series 9).

ФОТО: Пресс-фото

Дополнительные аксессуары

При выборе зубной щетки для вас важна не только технология, но и дизайн, дополнительные аксессуары, система зарядки и футляр. Доступность аксессуаров зависит от модели зубной щетки. Oral-B iO комплектуется магнитным зарядным устройством, которое полностью заряжает щетку всего за три часа, после чего ею можно пользоваться до 14 дней. Oral-B iO 9 предлагается и с зарядным футляром для путешествий.

1 На основании 8-недельного клинического исследования. Adam R., et al., Int. Dent J. 2020; 70 (Suppl. 1): S16–S21.

2 Там же.

3 Там же.