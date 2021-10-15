Видео ⟩ "Он меня избивал, бил по голове": экс-солистка поп-группы "Демо" Саша Зверева об издевательствах продюсера

Саша призналась, что тогда даже родители не догадывались об издевательствах со стороны продюсера. Девушка все скрывала.

"Он меня избивал, бил по голове. От его ударов у меня образовались то ли тромб, то ли кровоизлияние в мозге. И оно перекрывало питание к мозжечку. В какой-то момент я перестала видеть, перед глазами плыл мир, меня рвало", - вспоминает она.

40-летняя артистка подчеркивает, что Поляков давил на нее психологически, унижал, грозил увольнением и ревновал. Зверева заявила, что он ударил ее в живот во время беременности. Лишь став старше, она нашла в себе силы уйти.

Напомним, ранее Саша призналась подписчикам в соцсетях, что в начале 2000-х, когда ей было 20 лет, она принимала кокаин. Зверева отметила, что отказ от наркотиков прошел без труда и ломок. Она бросила в один день. Теперь она даже не курит. Сейчас бывшая звезда 2000-х живет в США и воспитывает четверых детей.