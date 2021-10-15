Женщина на видео в обмороке, а не мертва

На кадрах видно, что вокруг лежащей женщины собрались медсестры и другие люди. Продолжительность видео - 12 секунд, и в нем не пояснено происходящее.

Однако в сопроводительном тексте сказано:

"7 октября две дамы пошли вакцинироваться в "Гайльэзерс". Первая из них после прививки упала, и ее уже нет среди живых".

Когда новостью поделилось более 2000 человек, автор поста изменила текст и удалила сказанное о возможной смерти женщины:

"7 октября две дамы пошли вакцинироваться в "Гайльэзерс". Первая из них после прививки упала".

Рижская Восточная клиническая университетская больница, в которой находится стационар "Гайльэзерс", подтверждает, что женщина действительно упала. Однако она потеряла сознание, а не умерла.

"Она упала в обморок, когда по прошествии 15 минут после прививки встала и собралась уходить. Пациентка тут же была доставлена в клинику неотложной медицины и приема пациентов, где ей оказали медицинскую помощь", - рассказала представитель больницы Илга Намниеце. Она добавила, что пациентке провели дополнительные диагностические анализы и через пару часов она отправилась домой, признав, что была сильно встревожена и переволновалась.

Кратковременная потеря сознания, или обморок, нередко случается до или после вакцинации. Медики отмечают, что обморок чаще всего вызван волнением или боязнью уколов.