Минздрав: еще не время сортировать пациентов
Ситуация, когда больницы должны начать сортировать пациентов, еще не наступила, сообщил агентству LETA представитель Минздрава Оскар Шнейдерс.
Ситуация, когда больницы должны начать сортировать пациентов, еще не наступила, сообщил агентству LETA представитель Минздрава Оскар Шнейдерс.
Сортировка пациентов в больницах начнется тогда, когда ресурсы стационара будут исчерпаны, а количество пациентов превысит то, которое можно качественно лечить.
Не называя конкретных показателей, при которых может начаться сортировка пациентов, Шнейдерс пояснил, что это связано с наличием больничных коек для интенсивной терапии. Следовательно, решение о сортировке пациентов связано именно с тем, есть ли у человека доступ к интенсивной терапии или его следует лечить в других условиях.
Решение о том, как оказывать медицинскую помощь человеку, будет приниматься медицинским консилиумом на уровне больницы, который будет созван, когда сама больница исчерпает все ресурсы интенсивной терапии и будет невозможно перевести пациента в другую ближайшую больницу.
"Не будет так, чтобы человеку не помогли - ему будет оказана помощь вне интенсивной терапии и будет сделано все, что необходимо в данной ситуации", - сказал Шнейдерс.
Представитель Минздрава напомнил, что с понедельника, 18 октября, оказание плановой помощи во многих больницах будет прекращено.