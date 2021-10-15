Минздрав: еще не время сортировать пациентов

Сортировка пациентов в больницах начнется тогда, когда ресурсы стационара будут исчерпаны, а количество пациентов превысит то, которое можно качественно лечить.

Не называя конкретных показателей, при которых может начаться сортировка пациентов, Шнейдерс пояснил, что это связано с наличием больничных коек для интенсивной терапии. Следовательно, решение о сортировке пациентов связано именно с тем, есть ли у человека доступ к интенсивной терапии или его следует лечить в других условиях.

Решение о том, как оказывать медицинскую помощь человеку, будет приниматься медицинским консилиумом на уровне больницы, который будет созван, когда сама больница исчерпает все ресурсы интенсивной терапии и будет невозможно перевести пациента в другую ближайшую больницу.

"Не будет так, чтобы человеку не помогли - ему будет оказана помощь вне интенсивной терапии и будет сделано все, что необходимо в данной ситуации", - сказал Шнейдерс.