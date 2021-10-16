3 знака Зодиака, в жизнь которых до конца года может вернуться бывшая любовь

Сначала это может выбить из равновесия, а затем поставит перед выбором. Под конец года такая непростая любовная ситуация ожидает представителей нескольких знаков Зодиака, уверяют астрологи.
Советуем узнать, не относитесь ли вы к их числу.
Овен
Прошлое напомнит Овнам о себе. В данном случае избитая фраза "Прощай, прошлое!" неуместна, поскольку от судьбы не уйти.
Бывшая любовь может снова связаться с представителями этого знака Зодиака. Он или она будто случайно позвонит со словами:
"Привет, просто хотел/хотела поинтересоваться, как у тебя дела и чем ты сейчас занята/занят". С этого все и начнется…
Высока вероятность примирения, которая положит начало серьезным отношениям (по-настоящему, не как в прошлом!). Что ж, удачи - уже давно пора остепениться!
Близнецы
Близнецы тоже познают на себе всю силу судьбы. Рожденные под этим знаком будут переживать непростые события, что не даст им избежать встречи с призраками прошлого.
Того, кто долгое время страдал от одиночества, ожидают прочные и стабильные отношения. А тем, кого уже связывают эмоциональные отношения с другим человеком, придется их переосмыслить. Некая высшая сила заставит Близнецов снова связаться с человеком, которого они не видели уже очень давно, но к которому у них до сих пор глубоко внутри теплятся чувства.
Рак
В жизни Раков не все так гладко. Дело в том, что их дом, отношения и брак определенно находятся под огромным давлением, как и карьера. Но спокойствие, терпеливость, настойчивость и решительность помогут этим людям решить свои эмоциональные проблемы.
А еще Ракам придется сразиться с призраками своего прошлого.
Они просто не смогут противостоять зову сердца и будут искать возможность встречи с прежней любовью, чего бы это им ни стоило.
Те Раки, которые в течение года не могли найти свою любовь, под конец года получат еще одну возможность вернуть прежнюю. Астрологи советуют использовать этот шанс.