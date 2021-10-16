Видео ⟩ ReTV: В Даугавпилсе пациентов размещают в модульных корпусах. Они заполняются очень быстро

В крупнейшей региональной больнице Латвии количество больных Covid-19 достигло критического уровня. Перед тем как прекратить предоставление плановых услуг, определяют количество последних запасных коек.

Модульные корпуса предназначены для пациентов, у которых за плечами уже самая тяжелая стадия заболевания.

"Есть пациенты, которые не нужны ни родственникам, ни домам престарелых, ни кому-либо еще.

А есть пациенты, которых сейчас выпишут. Тех, кто уже стабилен, пока готовятся родственники или семейные врачи, мы могли бы разместить здесь, чтобы освободить койки для тяжелобольных", - говорит Григорий Семенов, руководитель Даугавпилсской региональной больницы.

На следующей неделе планируется построить новые модульные корпуса. В каждом из них могут разместиться от четырех до пяти пациентов.

Семенов: "Здесь есть полноценная связь с приемным отделением и с дополнительными постами. Идет видеонаблюдение.

Будет вестись мониторинг показателей жизнедеятельности в режиме live, так что наши врачи смогут активно следить за состоянием здоровья пациентов.

Конечно, будут введены постоянные обходы, чтобы обеспечить им надлежащий уход и санитарию.

В течение дня в Даугавпилсскую региональную больницу поступает в среднем 40 пациентов. "У нас осталось только одно отделение, которое мы можем перепрофилировать, но это отделение касается софинансирование ERAF. Следовательно, я сообщил г-ну Павлютсу, что нужна помощь. Чтобы не приходилось выбирать между лечением пациентов и потерей софинансирования", - описывает ситуацию врач больницы.

Через два часа после посещения передачи ReTV Ziņas модульных корпусов руководитель больницы сообщил, что все восемь коек в модульных корпусах уже заняты.