Сб, 16.10.2021
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Ольга Валциня, зам. директора Bior по вопросам лабораторий

Видео ⟩ ReTV: В Даугавпилсе пациентов размещают в модульных корпусах. Они заполняются очень быстро

ФОТО: кадр из видеоролика

15 октября в Даугавпилсской региональной больнице открылись модульные корпуса. Металлические конструкции для размещения больных были построены прошлой зимой, но все это время лечебное учреждение могло обходиться без использования этой, чуть ли не последней, соломинки. Сейчас достигнуто критическое количество пациентов.

В крупнейшей региональной больнице Латвии количество больных Covid-19 достигло критического уровня. Перед тем как прекратить предоставление плановых услуг, определяют количество последних запасных коек. 

Модульные корпуса предназначены для пациентов, у которых за плечами уже самая тяжелая стадия заболевания.

"Есть пациенты, которые не нужны ни родственникам, ни домам престарелых, ни кому-либо еще.

А есть пациенты, которых сейчас выпишут. Тех, кто уже стабилен, пока готовятся родственники или семейные врачи, мы могли бы разместить здесь, чтобы освободить койки для тяжелобольных", - говорит Григорий Семенов, руководитель Даугавпилсской региональной больницы.

На следующей неделе планируется построить новые модульные корпуса. В каждом из них могут разместиться от четырех до пяти пациентов.

Семенов: "Здесь есть полноценная связь с приемным отделением и с дополнительными постами. Идет видеонаблюдение.

Будет вестись мониторинг показателей жизнедеятельности в режиме live, так что наши врачи смогут активно следить за состоянием здоровья пациентов.

Конечно, будут введены постоянные обходы, чтобы обеспечить им надлежащий уход и санитарию.

В течение дня в Даугавпилсскую региональную больницу поступает в среднем 40 пациентов. "У нас осталось только одно отделение, которое мы можем перепрофилировать, но это отделение касается софинансирование ERAF.  Следовательно, я сообщил г-ну Павлютсу, что нужна помощь. Чтобы не приходилось выбирать между лечением пациентов и потерей софинансирования", - описывает ситуацию врач больницы.

Через два часа после посещения передачи ReTV Ziņas модульных корпусов руководитель больницы сообщил, что все восемь коек в модульных корпусах уже заняты.

Видео: Передача ReTV в Даугавпилсской региональной больнице


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