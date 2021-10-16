В Латвии снова зарегистрировано самое большое за сутки количество новых случаев Covid-19

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:

два человека в возрасте от 50 до 59 лет,

три человека в возрасте от 60 до 69 лет,

три человека в возрасте от 70 до 79 лет,

один человек в возрасте от 80 до 89 лет,

три человека в возрасте от 90 до 99 лет.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 2142 (76,5%) не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 657 были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость снова обновила рекорд с начала пандемии - теперь это 1195,4 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 23 816 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 11,8%.

Всего в Латвии за время пандемии коронавирус был лабораторно подтвержден у 183 239 человек.

По расчетам агентства LETA, за последние 14 дней общее количество заболевших составило 20 007 человек.

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Количество пациентов с Covid-19 в больницах уменьшилось за сутки с 980 до 958 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За минувшие сутки госпитализированы 137 пациентов с Covid-19, выписаны 148.

В настоящее время в больницах находятся 825 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, состояние 133 человек - тяжелое, что составляет 16,1% общего числа госпитализированных. В течение суток количество тяжелых пациентов выросло на десять человек.