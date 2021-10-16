Количество вакцинированных против Covid-19 жителей Латвии превысило миллион

До 15 октября включительно 1 006 454 человека в Латвии получили первую вакцину от Covid-19 или однократную вакцину производства Johnson&Johnson,

а 925 754 человека прошли курс вакцинации.

Соответственно, 53,47% населения получили хотя бы одну дозу вакцины, а 49,18% завершили процесс вакцинации.

В пятницу темп вакцинации в Латвии оставался относительно высоким - прививки получили не менее 12 044 человек, что является вторым по величине показателем на этой неделе. Это число может значительно увеличиться, поскольку не все данные о вакцинах вводятся в базу данных в тот же день.

На этой неделе каждый день прививки от Covid-19 получали в среднем 11 344 по сравнению с 7 148 на прошлой неделе и 6 348 на позапрошлой.