Количество вакцинированных против Covid-19 жителей Латвии превысило миллион

До 15 октября включительно 1 006 454 человека в Латвии получили первую вакцину от Covid-19 или однократную вакцину производства Johnson&Johnson,
а 925 754 человека прошли курс вакцинации.
Соответственно, 53,47% населения получили хотя бы одну дозу вакцины, а 49,18% завершили процесс вакцинации.
В пятницу темп вакцинации в Латвии оставался относительно высоким - прививки получили не менее 12 044 человек, что является вторым по величине показателем на этой неделе. Это число может значительно увеличиться, поскольку не все данные о вакцинах вводятся в базу данных в тот же день.
На этой неделе каждый день прививки от Covid-19 получали в среднем 11 344 по сравнению с 7 148 на прошлой неделе и 6 348 на позапрошлой.
В пятницу 6023 человека в Латвии получили первую вакцину против Covid-19, 1930 - вторую, 3805 были вакцинированы вакциной Johnson&Johnson, а 286 получили так называемую третью дозу. Вакцинацией занимались 399 медицинских учреждений.