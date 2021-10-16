Сб, 16.10.2021
Вкусы разные, кто-то приходит и показывает татуировки, на которые страшно смотреть, но ему нравится. Ради бога! Но только пускай это делали не мы. Евгения Путилина, хозяйка тату-студии
Евгения Путилина, хозяйка тату-студии
3

Количество вакцинированных против Covid-19 жителей Латвии превысило миллион

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Количество жителей Латвии, полностью вакцинированных против Covid-19 или хотя бы начавших курс вакцинации, превысило один миллион, свидетельствует информация Национальной службы здравоохранения (NVD).

До 15 октября включительно 1 006 454 человека в Латвии получили первую вакцину от Covid-19 или однократную вакцину производства Johnson&Johnson,

а 925 754 человека прошли курс вакцинации.

3

Соответственно, 53,47% населения получили хотя бы одну дозу вакцины, а 49,18% завершили процесс вакцинации.

В пятницу темп вакцинации в Латвии оставался относительно высоким - прививки получили не менее 12 044 человек, что является вторым по величине показателем на этой неделе. Это число может значительно увеличиться, поскольку не все данные о вакцинах вводятся в базу данных в тот же день.

На этой неделе каждый день прививки от Covid-19 получали в среднем 11 344 по сравнению с 7 148 на прошлой неделе и 6 348 на позапрошлой.

В пятницу 6023 человека в Латвии получили первую вакцину против Covid-19, 1930 - вторую, 3805 были вакцинированы вакциной Johnson&Johnson, а 286 получили так называемую третью дозу. Вакцинацией занимались 399 медицинских учреждений.


НАВЕРХ
Back