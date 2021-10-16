Видео ⟩ Голос-10: уличный музыкант, певица с корейскими корнями и переводчик с китайского

Все наставники повернулись к уличному музыканту Ивану Харьковскому. Молодой человек уже 7 лет живет в Москве. Со своей группой DinamitBand часто выступает в метро или на улицах столицы России. Все четырех жюри он покорил своей версией песни "Знаешь, моя душа рваная", которая стала популярной благодаря сериалу "Содержанки", в котором ее перепела Сабина Ахмедова.

Молодой человек выбрал пойти в команду Агутина.

Видео: Иван Харьковский

19-летняя Наталья Соболева покорила свои интеллигентным пением Пелагею, а к уже состоявшейся певице, выпускающей альбомы Тамаре Кутидзе повернулись Пелагея и Леонид Агутин. Девушка выбрала последнего.

Видео: Наталья Соболева

Первый во втором выпуске выступал 17-летний Эрик Панич. Молодой человек уже опытный артист. Он уже бывал на шоу "Голос. Дети" и был на проекте "Ну-ка, все вместе", где набрал 99 из 100 очков. У него есть даже опыт съемок в кино вместе с другими российскими звездами. Но на этот раз к Эрику никто не повернулся.

Не оценили жюри и пение музыканта и педагога по вокалу Анны Гинц из Австралии. Было заметно, что девушка расстроилась.

Видео: Эрик Панич

Джазовая певица Элина Пан сразила жюри кавером Чаки Хан "I'm Every Woman". К ней повернулись Леонид Агутин и Дима Билан. Жюри поинтересовались о происхождении вокалистки. Оказалось, что ее мама родом из Молдовы, а отец наполовину кореец. Девушка выбрала пойти к Диме Билану.

Видео: Элина Пан

К себе в команду Билан взял и актера Рустима Бахтиярова.

"Тут просто очень все классно. Это было понятно с самого начала. Понятно было, что вы возьмете верхнюю ноту. Понятно, что там небольшой был хрип, но это на волнение спишем, на спины, абсолютно четко. Но то, что вы ломаете стереотип, что классическое извлечение, внешний вид, либо какие-то подобные вещи, которые следуют сразу за подобным извлечением - в голове рисуется картинка. Это здорово", - сказал Билан.

Видео: Рустим Бахтияров

Но Билана команда на этом не остановилась. Следующим к ней присоединился 27-летний Ильхом Тагиров из Таджикистана. Хотя к нему повернулись все наставники, но он пошел в команду Димы.

Видео: Ильхом Тагиров

Софья Моррис заставила наставников недоумевать своей версией хита Аллы Пугачевой "Опять метель". Девушка сделала свою аранжировку и добавила речитатив, но жюри версию Софьи оценили. К ней никто не повернулся. Пелагея заметила, что подход интересный, но есть определенные каноны, которын не стоит нарушать.

Видео: Софья Моррис

26=летняя Юлия Курганова из немузыкальной семьи заставила повернуться к себе Александра Градского. Она спела песню группы A`Studio "Улетаю".

Видео: Юлия Курганова

Музыкант и певец Александр Волкодав исполнил трек немецкой группы Reamonn "Supergirl". К нему повернулись певица Пелагея и Александр Градский.

Пелагея подчеркнула, что ждала участника с таким богатым тембром голоса и ей показалось, что Александр Волкодав может стать участником ее команды. Он отправился именно к ней.

Видео: Александр Волкодав