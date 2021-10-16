В семи населенных пунктах Латвии проходит выездная вакцинация от Covid-19
Сегодня, 16 декабря, выездная вакцинация проходит в семи населенных пунктах в Латвии, сообщили агентству LETA в отделе проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения.
Сегодня, 16 декабря, выездная вакцинация проходит в семи населенных пунктах в Латвии, сообщили агентству LETA в отделе проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения.
Выездная вакцинация проводится без предварительной записи, в ее организации участвуют самоуправления и поставщики услуг вакцинации. Вакцинация за пределами учреждения будет проводиться вакцинами Pfizer/BioNTech и Johnson&Johnson.
Сегодня с 11:00 до 16:00 вакцинация будет проходить в Кулдигском легкоатлетическом манеже, с 10:00 до 13:00 - в Жигурской волости Балвского края на улице Вилякас, 25а, 9:00 до 16:00 - в помещениях Олайнского дома спорта. В Смилтенской спортивной школе прививки можно получить с 9 до 16 часов, а в Иецавском доме культуры - с 9 до 15 часов.
В Ливанском крае вакцинация будет проходить в двух местах - с 9 до 11 часов в волостном управлении Сутру и с 12 до 15 часов в Рудзатском волостном управлении.
На вакцинацию необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность, и прививочный паспорт.
Уже сообщалось, что количество жителей Латвии, полностью вакцинированных против Covid-19 или хотя бы начавших курс вакцинации, превысило один миллион, свидетельствует информация Национальной службы здравоохранения (NVD).