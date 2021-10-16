Источники: в Алуксне задержали медсестру за фиктивную вакцинацию

Руководитель поликлиники Роланд Пуриньш подтвердил порталу TVNET, что на этой неделе учреждение посетили представители правоохранительных органов, но не захотел раскрывать, о каких семейных врачах и сотрудниках идет речь.

Государственная полиция не комментирует этот случай, обещая связаться с коллегами из Алуксне и собрать более точную информацию.

Неофициальные источники сообщили TVNET, что задержанная медсестра действовала самостоятельно и что семейный врач, под руководством которого она работала, не участвовала в подделке факта вакцинации, поскольку не была проинформирована об этом. Похожие указания на одного конкретного семейного врача и ее медсестру были получены от нескольких жителей Алуксне, однако портал TVNET не смог связаться с ними, поэтому не может раскрыть имена обоих сотрудников без комментария вовлеченного лица.

Криста Андерсоне, представитель Государственной полиции, сказала TVNET, что не может комментировать конкретную информацию, но полиция уже публично упомянула, что было начато несколько уголовных дел в связи с возможной фиктивной вакцинацией против Covid-19, а также начаты ведомственные расследования. В полиции воздерживаются от дальнейших комментариев.