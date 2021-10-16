Видео ⟩ Ольга Бузова снялась в голливудском фильме

Звезда не сказала, что это был за проект, но упомянула, что роль была эпизодической. Это полнометражная картина, которая будет показана в том числе и в России. Название фильма Ольга оставила в секрете.

Бузова также напомнила, что ранее уже снималась в кино - в 2017 году она сыграла саму себя в фильме Кирилла Плетнева "Жги!".

Кстати, в 2016 году она появилась в камео в сериале "Бедные люди".

Напомним, Московский Художественный академический театр (МХАТ) имени Горького продлил контракт с Ольгой Бузовой на участие в постановке "Чудесный грузин".