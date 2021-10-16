Музыкальный дуэт Кариньша и Павлютса: премьер прокомментировал распространенное в Сети видео

"Видео, снятое несколько лет назад, стало достоянием общественности, напоминая о тех временах, когда Covid-19 еще не повлиял на нашу повседневную жизнь.

Ролик, который распространяется целенаправленно, был снят в ноябре 2019 года и показывает одно из моих увлечений в свободное время (когда оно у меня еще было) - музыку.

Если кто-то хочет узнать больше о роли музыки в моей жизни, я приглашаю вас посмотреть еще более старый видеоролик, созданный новостной службой TV3 вскоре после утверждения на должность премьер-министра.

Я искренне надеюсь, что с окончанием пандемии Covid-19 мы все сможем вернуться к нормальной повседневной жизни, в которой мы можем делать то, что хотим, а также объединиться в общей песне. Желаю всем сил и крепкого здоровья", - написал премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Видео вызвало широкую дискуссию среди пользователей социальных сетей о том, почему оно распространилось в публичной среде и является ли это компроматом.