Сб, 16.10.2021
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Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Музыкальный дуэт Кариньша и Павлютса: премьер прокомментировал распространенное в Сети видео

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

В четверг, 14 октября, в социальных сетях распространилось видео двухлетней давности, в котором премьер-министр Кришьянис Кариньш поет, а министр здравоохранения Даниэль Павлютс играет на пианино. Учитывая широкий резонанс, премьер прокомментировал опубликованное видео.

"Видео, снятое несколько лет назад, стало достоянием общественности, напоминая о тех временах, когда Covid-19 еще не повлиял на нашу повседневную жизнь. 

Ролик, который распространяется целенаправленно, был снят в ноябре 2019 года и показывает одно из моих увлечений в свободное время (когда оно у меня еще было) - музыку.

Если кто-то хочет узнать больше о роли музыки в моей жизни, я приглашаю вас посмотреть еще более старый видеоролик, созданный новостной службой TV3 вскоре после утверждения на должность премьер-министра.

Я искренне надеюсь, что с окончанием пандемии Covid-19 мы все сможем вернуться к нормальной повседневной жизни, в которой мы можем делать то, что хотим, а также объединиться в общей песне. Желаю всем сил и крепкого здоровья", - написал премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Видео вызвало широкую дискуссию среди пользователей социальных сетей о том, почему оно распространилось в публичной среде и является ли это компроматом.

Видео: Сюжет передачи TV3


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