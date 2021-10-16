Пост психотерапевта Рудзитиса в Twitter о Covid-19 у его дочери стал интернет-хитом

"Звонит дочь - урра, у меня ковид!!! Как камень с души упал - теперь полгода может не тревожиться по поводу возможности потерять работу. Внуки будут обеспечены, у дочери театры, концерты - все двери открыты!", - написал Рудзитис.
Пользователи соцсетей оценили такой пост неоднозначно и не скрывали своего удивления. Тяжело судить, является ли это провокацией, желанием привлечь к себе внимание, или же это истинное описание произошедшего.
Вот несколько примеров реакции пользователей соцсетей:
Когда-то этот чувак был сертифицированным терапевтом.
Главное, чтобы у дочери было хорошее здоровье и заболевание не оказалось тяжелым, так как, будем честны, это лотерея.
Когда-то этого дядю всякие хорошо думающие люди считали защитником каких-то традиционных ценностей в Латвии. Сейчас смаргинализировался до уровня Шлесерса и Точса. Пандемия много где показывает кто есть кто.
Как много темноты может быть в голове одного человека. Мощно!
Пусть выздоравливает, но Вам стоит понять, что все двери означают также двери в реанимацию, морг и кладбище.
Читаю и не верю своим глазам.
Каждый, кто хотя бы освоил школьную биологию, понимает, что один случай заражения - это НЕ только пять дней температуры, а неизвестно большое количество зараженных других людей, из которых не у всех болезнь пройдет так легко.
Когда в феврале всей семьей заболели, все о чем я думала - пусть у нас всех болезнь пройдет легко. Отцы из нас было хуже всех, тогда ночами не спала, думала, пусть только у него все будет хорошо. А теперь это. У меня просто нет слов.
Дочери - здоровья, отцу - психиатра и место в психиатрическом пансионате.
Ковид начался как пандемия, а закончился как IQ-тест.