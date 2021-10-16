Сб, 16.10.2021
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Даце Завадска, руководитель IVP

Пост психотерапевта Рудзитиса в Twitter о Covid-19 у его дочери стал интернет-хитом

Виестурс Рудзитис ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Публицист Виестурс Рудзитис, которого иногда называют психотерапевтом латышей, - человек с довольно оригинальным мышлением, который не боится выражать тяжело понятные широкой общественности взгляды, однако в эту субботу он, похоже, превзошел самого себя, опубликовав в Twitter пост, в котором поделился восторгом своей дочери в связи с заражением Covid-19.

"Звонит дочь - урра, у меня ковид!!! Как камень с души упал - теперь полгода может не тревожиться по поводу возможности потерять работу. Внуки будут обеспечены, у дочери театры, концерты - все двери открыты!", - написал Рудзитис.

Пользователи соцсетей оценили такой пост неоднозначно и не скрывали своего удивления. Тяжело судить, является ли это провокацией, желанием привлечь к себе внимание, или же это истинное описание произошедшего.

Вот несколько примеров реакции пользователей соцсетей:

Когда-то этот чувак был сертифицированным терапевтом.

Главное, чтобы у дочери было хорошее здоровье и заболевание не оказалось тяжелым, так как, будем честны, это лотерея. 

Когда-то этого дядю всякие хорошо думающие люди считали защитником каких-то традиционных ценностей в Латвии. Сейчас смаргинализировался до уровня Шлесерса и Точса. Пандемия много где показывает кто есть кто. 

Как много темноты может быть в голове одного человека. Мощно! 

Пусть выздоравливает, но Вам стоит понять, что все двери означают также двери в реанимацию, морг и кладбище.  

Читаю и не верю своим глазам.  

Каждый, кто хотя бы освоил школьную биологию, понимает, что один случай заражения - это НЕ только пять дней температуры, а неизвестно большое количество зараженных других людей, из которых не у всех болезнь пройдет так легко. 

Когда в феврале всей семьей заболели, все о чем я думала - пусть у нас всех болезнь пройдет легко. Отцы из нас было хуже всех, тогда ночами не спала, думала, пусть только у него все будет хорошо. А теперь это. У меня просто нет слов. 

- все, ниже уже некуда.

- подай лопату...

Дочери - здоровья, отцу - психиатра и место в психиатрическом пансионате. 

Ковид начался как пандемия, а закончился как IQ-тест. 


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