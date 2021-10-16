Пост психотерапевта Рудзитиса в Twitter о Covid-19 у его дочери стал интернет-хитом

"Звонит дочь - урра, у меня ковид!!! Как камень с души упал - теперь полгода может не тревожиться по поводу возможности потерять работу. Внуки будут обеспечены, у дочери театры, концерты - все двери открыты!", - написал Рудзитис.

Пользователи соцсетей оценили такой пост неоднозначно и не скрывали своего удивления. Тяжело судить, является ли это провокацией, желанием привлечь к себе внимание, или же это истинное описание произошедшего.

Вот несколько примеров реакции пользователей соцсетей:

Когда-то этот чувак был сертифицированным терапевтом.

Šitais čuvaks reiz bija sertificēts terapeits. pic.twitter.com/gE7gHwupmY — Māris Ūdris 🇱🇻🇪🇺 (@arlekiins) October 16, 2021

Главное, чтобы у дочери было хорошее здоровье и заболевание не оказалось тяжелым, так как, будем честны, это лотерея.

Galvenais, lai meitai laba veselība un slimošana neizvēršas smaga, jo, būsim godīgi, tā savā ziņā ir laimes spēle. — Anna Žabicka (@anna_zabicka) October 16, 2021

Когда-то этого дядю всякие хорошо думающие люди считали защитником каких-то традиционных ценностей в Латвии. Сейчас смаргинализировался до уровня Шлесерса и Точса. Пандемия много где показывает кто есть кто.

Kadreiz šo tēvoci visādi labi domājoši cilvēki uzskatīja par kaut kādu tradicionālo vērtību aizstāvi Latvijā. Tagad nomarģinalizējies līdz Šlesera un Toča līmenim. Pandēmija daudz kur parāda kas ir kas. — Una Bergmane (@UnaBergmane) October 16, 2021

Как много темноты может быть в голове одного человека. Мощно!

Cik daudz tumsas var būt viena cilvēka galvā. Vareni! https://t.co/3eZausapZZ — Kristaps Skutelis (@krizdabz) October 16, 2021

Пусть выздоравливает, но Вам стоит понять, что все двери означают также двери в реанимацию, морг и кладбище.

Lai veseļojas, bet Jums būtu jāsaprot, ka visas durvis vaļā nozīmē arī durvis uz reanimāciju, morgu un kapliču. — Linda Mazure 🎗️ (Vinotava) (@Vinotava) October 16, 2021

Читаю и не верю своим глазам.

Lasu un neticu savām acīm💀 https://t.co/4fgOcAZWqF — Ralfs Vīlands (@RalfsVilands1) October 16, 2021

Каждый, кто хотя бы освоил школьную биологию, понимает, что один случай заражения - это НЕ только пять дней температуры, а неизвестно большое количество зараженных других людей, из которых не у всех болезнь пройдет так легко.

Jebkurš, kurš ir vismaz apguvis skolas bioloģiju, saprot, ka viens infekcijas gadījums NAV tikai 5 dienu temperatūra, bet gan nezināmi daudzi aplipināti citi cilvēki, no kuriem ne visiem slimība noritēs tik viegli. https://t.co/CteMIS5GL0 — Kristīne Pitkeviča (@KPitkevica) October 16, 2021

Когда в феврале всей семьей заболели, все о чем я думала - пусть у нас всех болезнь пройдет легко. Отцы из нас было хуже всех, тогда ночами не спала, думала, пусть только у него все будет хорошо. А теперь это. У меня просто нет слов.

Kad februārī visa ģimene saslimām, viss par ko es domāju – kaut mums visiem slimība norit viegli. Tētim no mums bija vissliktāk, tad naktīs negulēju, jo domāju, lai tik viss viņam labi. Un tad ir šis 👇🏼 Man vienkārši trūkst vārdu. https://t.co/Y5qbS5wSrN — Paula Poldsepa (@paulapoldsepa) October 16, 2021

- все, ниже уже некуда.

- подай лопату...

Дочери - здоровья, отцу - психиатра и место в психиатрическом пансионате.

Meitai veselību, tēvam psihiatru un vietu psihoneiroloģiskajā pansionātā! https://t.co/kWsytRSvmS — Lauma Jenca (@l_jenca) October 16, 2021

Ковид начался как пандемия, а закончился как IQ-тест.