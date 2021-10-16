В России - впервые больше тысячи смертей от коронавируса за сутки

До настоящего момента официальной статистики вакцинации в стране не было, цифры по ней появлялись в отдельных заявлениях чиновников.

Также в официальной статистике указано понятие "коллективного иммунитета" - по данным портала, он в России составляет 45%. Из приписки следует, что коллективный иммунитет рассчитывается в соответствии с эпидемиолого-математической моделью достижения коллективного иммунитета. Этот процент больше, чем официальное число привитых хотя бы одним компонентом и переболевших - их чуть более 58 млн человек.

Понятие "коллективного иммунитета" давно вызывает вопросы у ученых, так как пока неясно, возможен ли он в принципе с Covid-19.

Из-за сомнений в отношении вакцинации, появления мутаций вируса и задержек вакцинации детей порог достижения коллективного иммунитета трудно спрогнозировать. Кроме того, иммунитет переболевшего считается менее надежным, чем после вакцинации.

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в России начался в сентябре и ускорился в октябре. Он связан с тем, что на сегодняшний день, по неофициальным обобщенным данным, в стране вакцинировано всего 34,4% населения. Рост заболеваемости наблюдается во многих странах из-за фактора сезонности заболевания, однако именно в странах с низкими показателями вакцинации он сопровождается еще и высокой смертностью.

Накануне Роспотребнадор сократил максимальный срок выполнения исследования на коронавирус с 48 до 24 часов с момента поступления биоматериала в лабораторию.

В Москве открыли точки бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус в МФЦ и торговых центрах. Также в нескольких школах запустили обязательное экспресс-тестирование на коронавирус.

Родители учеников некоторых из этих учебных заведений пожаловались в СКР на новые меры, писала в пятницу "Медуза". Авторы обращения недовольны тем, что экспресс-тесты будут проводить учителя, согласие родителей на эту процедуру не требуется, при тестировании собираются применять средства фото- или видеофиксации, а не сдавших тест или не предъявивших отрицательный ПЦР-тест не допустят к занятиям.

Показатели заболеваемости и смертности от Covid-19 в России в октябре регулярно обновляют максимумы. Росстат насчитывает более чем в два раза больше смертей, связанных с коронавирусом, позже обобщая данные.

5 октября вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая работу оперативного штаба, говорила, что заболеваемость коронавирусом в начале октября оказалась в три раза выше, чем в этот же период годом ранее.

В большинстве регионов России в связи с ростом заболеваемости Covid-19 в ближайшие дни будут введены новые ограничения - речь в первую очередь идет об обязательной вакцинации для некоторых профессиональных и социальных групп, а также о QR-кодах для посещения ресторанов, культурных мероприятий или органов власти.

Covid-19 стал более заразной и смертоносной болезнью из-за мутаций, с помощью которых вирус учится обходить иммунную защиту. Однако защита вакцин от госпитализации и смерти по-прежнему остаётся высокой.