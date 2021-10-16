16 октября в одном абзаце ⟩ Русскоговорящие пациенты с Covid-19, задержание медсестры и удивление эстонцев нашим Lidl

Модные показы и Covid-19 - примерно так в нескольких словах можно описать итоги сегодняшнего дня. Однако Riga Fashion Week и рекордная статистика коронавируса - далеко не все, что произошло в субботу. Рассказываем о главном за 16 октября.
Оказывается, четверо из пяти пациентов с Covid-19 - русскоговорящие. Эту информацию порталу rus.lsm.lv подтвердили в Клинической университетской больнице им. П. Страдиня. "Действительно, за последнюю неделю я уже начала понимать, что это очень бросается в глаза. Четыре из пяти пациентов - русскоговорящие. У нас ощущение, что эта группа пациентов - не те, кто против вакцинации, но это пациенты, которые как-то не услышали эту информацию", - сказала Зайга Кравале, старший пульмонолог больницы. По неофициальным данным, в Восточной больнице ситуация с русскоговорящими пациентами может быть аналогична.
Чем себя порадовать?
C 12 по 16 октября проходит 33-я Рижская неделя моды (Riga Fashion Week). Впервые в истории мероприятия модные показы проходят также и в онлайн-формате, поэтому следить за ними можно, не выходя из дома. RUS TVNET предлагает трансляцию мероприятия.
Фото дня:
Снимок белой женщины XIX века с оголенной грудью - что-то невероятное, но на Синтию Энн Паркер можно смотреть - она безумная дикарка, которая "связалась с краснокожими" и забыла свое прошлое в благочестивой семье англо-американцев. С другой стороны, она - жена вождя команчей и стала матерью последнего вождя индейцев команчи. Невероятная история жизни женщины - здесь.