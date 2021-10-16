16 октября в одном абзаце ⟩ Русскоговорящие пациенты с Covid-19, задержание медсестры и удивление эстонцев нашим Lidl

Оказывается, четверо из пяти пациентов с Covid-19 - русскоговорящие. Эту информацию порталу rus.lsm.lv подтвердили в Клинической университетской больнице им. П. Страдиня. "Действительно, за последнюю неделю я уже начала понимать, что это очень бросается в глаза. Четыре из пяти пациентов - русскоговорящие. У нас ощущение, что эта группа пациентов - не те, кто против вакцинации, но это пациенты, которые как-то не услышали эту информацию", - сказала Зайга Кравале, старший пульмонолог больницы. По неофициальным данным, в Восточной больнице ситуация с русскоговорящими пациентами может быть аналогична.