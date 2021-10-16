Сб, 16.10.2021
Около половины детей в возрасте 3-4 лет в США получают дошкольное образование. Сравните этот уровень с 90-процентными показателями в других странах - Германии, Франции, Великобритании и даже в Латвии. Не стоило говорить "даже". А также в Латвии. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома
Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

16 октября в одном абзаце ⟩ Русскоговорящие пациенты с Covid-19, задержание медсестры и удивление эстонцев нашим Lidl

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Модные показы и Covid-19 - примерно так в нескольких словах можно описать итоги сегодняшнего дня. Однако Riga Fashion Week и рекордная статистика коронавируса - далеко не все, что произошло в субботу. Рассказываем о главном за 16 октября.

События дня в одном абзаце: 

Уровень заболеваемости Covid-19 в Латвии продолжает бить рекорды. В России - не лучше, там за сутки зарегистрировано более 1000 смертей. Хорошая новость для привитых Johnson & Johnson - они могут идти за второй дозой. Кстати, количество вакцинированных у нас уже превысило миллион человек. Кариньш прокомментировал музыкальный дуэт с Павлютсом, а эстонцы удивлены валмиерским Lidl. В свою очередь в Алуксе на фиктивную вакцинацию задержали медсестру, тогда как в Даугавпилсе пациентов размещают в модульных корпусах. Вышло интервью с совершившим самосожжение у памятника Свободы Ильей Рипсом, а "Согласие" попросило главу Минздрава дать дополнительную статистику о заболеваемости среди привитых.

Все обсуждают:

Оказывается, четверо из пяти пациентов с Covid-19 - русскоговорящие. Эту информацию порталу rus.lsm.lv подтвердили в Клинической университетской больнице им. П. Страдиня. "Действительно, за последнюю неделю я уже начала понимать, что это очень бросается в глаза. Четыре из пяти пациентов - русскоговорящие. У нас ощущение, что эта группа пациентов - не те, кто против вакцинации, но это пациенты, которые как-то не услышали эту информацию", - сказала Зайга Кравале, старший пульмонолог больницы. По неофициальным данным, в Восточной больнице ситуация с русскоговорящими пациентами может быть аналогична.

Чем себя порадовать? 

C 12 по 16 октября проходит 33-я Рижская неделя моды (Riga Fashion Week). Впервые в истории мероприятия модные показы проходят также и в онлайн-формате, поэтому следить за ними можно, не выходя из дома. RUS TVNET предлагает трансляцию мероприятия.

Фото дня: 

ФОТО: Wikipedia.org

Снимок белой женщины XIX века с оголенной грудью - что-то невероятное, но на Синтию Энн Паркер можно смотреть - она безумная дикарка, которая "связалась с краснокожими" и забыла свое прошлое в благочестивой семье англо-американцев. С другой стороны, она - жена вождя команчей и стала матерью последнего вождя индейцев команчи. Невероятная история жизни женщины - здесь.


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