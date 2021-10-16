"Динамо" одержало третью победу подряд, обыграв на выезде "Витязь"

Матч проходил в ЛД "Витязь" и завершился победой рижан со счётом 4:3 (2:1, 1:2, 0:0, 1:0).

Рижане вышли вперёд уже на 3-й минуте благодаря голу Хантера Шинкарука, а в середине первого периода Ере Карьялайнен удвоил преимущество "Динамо". До перерыва Нико Оямяки сумел сократить отставание в счёте, а во втором периоде хозяева не только сравняли, но и впервые в матче вышли вперёд.

Сначала заброшенной шайбой отметился Валттери Кемиляйнен, а затем Миро Аалтонен забросил третью шайбу в ворота "Динамо". Рижане на это ответили голом Кристапа Сотниекса в самой концовке второго периода.

Заключительный игровой отрезок прошёл без заброшенных шайб, поэтому победитель встречи был определён в овертайме, где удачнее оказались рижане. Победная шайба на счету Шинкарука.

Рижское "Динамо" в данный момент с 19 очками в 19 матчах занимает 8-е место в Западной конференции. "Витязь" с 14 очками в 18 матчах находится на 11-м месте в турнирной таблице.