Бриедис нокаутировал Манна в третьем раунде и защитил пояс чемпиона IBF

Бой завершился в третьем раунде после технического нокаута в исполнении Майриса Бриедиса.

В первом раунде боксёры "притирались" друг к другу и обменялись всего несколькими точными ударами. При чём именно Манн в первые три минуты выглядел предпочтительнее. Во втором раунде латвийский боксёр действовал более активно и за 20 секунд до гонга отправил соперника в нокдаун.

В решающем раунде Бриедис нанёс ещё несколько точных и сильных ударов, в то время как Манн успевал лишь защищаться. После того как Манн во второй раз оказался в нокдауне, судья принял решение остановить бой.

Манн по прозвищу "Человек-молния", который в минувший понедельник отметил свой 31-й день рождения, оказался в профессиональном боксе в 2015 году. На его счету 19 поединков, в которых он одержал 17 побед (9 - нокаутом).

36-летний Бриедис за время своей профессиональной боксёрской карьеры одержал 28 побед, 20 из которых - нокаутом. Он потерпел лишь одно поражение - в полуфинале первого сезона WBSS в Риге против украинца Александра Усика.

Следующим обязательным претендентом на чемпионский пояс IBF стал австралиец Джей Опетайя, с которым Бриедис, скорее всего, встретиться уже в начале 2022 года.