Большинство выявленных в пятницу случаев Covid-19 зарегистрированы в трех городах

В Риге выявлено 815 новых заболевших, а всего за 14 дней в столице заразились уже 6922 человека.

В свою очередь в Даугавпилсе выявлено 162 новых случаев, а в Лиепае - 123.

В Екабпилсском крае вчера было зарегистрировано 99 новых заболевших, в Юрмале - 91, в Цесисском крае - 90, в Резекне - 89, в Валмиерском крае - 85, в Мадонском крае - 83, в Огрском крае - 73, в Вентспилсе - 67, в Кулдигском крае - 62, в Резекненском крае - 59, в Бауском и Лудзенском краях - по 52, а еще в ряде самоуправлений было зарегистрировано меньшее число случаев.

Наибольшее число заболевших за последние две недели в Риге - 6922, в Даугавпилсе - 1572, в Лиепае - 755, в Екабпилсском крае - 693, в Валмиерском крае - 663, в Огрском крае - 629, в Резекне - 620, в Цесисском крае - 611, в Юрмале - 548, в Елгаве - 530, а в Кулдигском крае - 511 жителей.

Кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей в Латвии в данный момент составляет 1195,4 случая.

В 21 самоуправлении этот показатель выше, в том числе в четырех он превышен на 50%.