В возрасте 22 лет скончалась певица Эмани (настоящее имя - Эмани Джонсон), сообщают иностранные СМИ. Молодая звезда умерла в результате "трагического происшествия", сообщил менеджер певицы Фред Грин.

Грин сказал СМИ, что Эмани умерла от полученных травм в начале недели.

Молодая певица R&B прославилась благодаря песням "Feelings" и "Inside", в записи которой принял участие и рэпер Trippie Redd.