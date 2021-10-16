Медучреждения VCA готовы помочь с плановыми операциями

"Мы хорошо осознаем, что в нынешней ситуации крупнейшие больницы в Риге и регионах загружены лечением пациентов с Covid-19 и у них снижена возможность осуществлять плановые операции. В нашем распоряжении - 14 медучреждений по всей Латвии, где мы можем обеспечить дополнительные оплаченные государством плановые операции", - отметила Лапиня.

В настоящее время VCA как многофункциональная частная медицинская компания может оказывать дополнительные услуги в области гинекологии, травматологии и ортопедии, нейрохирургии, офтальмологии и общей хирургии.