Медучреждения VCA готовы помочь с плановыми операциями

"Мы хорошо осознаем, что в нынешней ситуации крупнейшие больницы в Риге и регионах загружены лечением пациентов с Covid-19 и у них снижена возможность осуществлять плановые операции. В нашем распоряжении - 14 медучреждений по всей Латвии, где мы можем обеспечить дополнительные оплаченные государством плановые операции", - отметила Лапиня.
В настоящее время VCA как многофункциональная частная медицинская компания может оказывать дополнительные услуги в области гинекологии, травматологии и ортопедии, нейрохирургии, офтальмологии и общей хирургии.
"В данной ситуации нам нужно серьезно считаться с мощностью медицинского персонала. Мы увеличили ресурсы своего персонала, к нашему коллективу присоединились несколько молодых врачей после учебы в резидентуре и средний медперсонал", - пояснила председатель правления VCA, указав, что это позволит обеспечить высокую мощность вакцинации.