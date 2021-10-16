Сб, 16.10.2021
Мы видим, что у нас растет число положительных случаев. Мы сегодня отправили 80 классов на карантин, и это абсолютный рекорд для Bior. Ольга Валциня, зам. директора Bior по вопросам лабораторий
Ольга Валциня, зам. директора Bior по вопросам лабораторий

Медучреждения VCA готовы помочь с плановыми операциями

Стелла Лапиня ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Медучреждения Veselības centru apvienība (VCA), если потребуется помощь с дополнительным обеспечением плановых операций во время третьей волны Covid-19, готовые делать это незамедлительно, так как сейчас это позволяет мощность предприятия, сообщила председатель правления VCA Стелла Лапиня.

"Мы хорошо осознаем, что в нынешней ситуации крупнейшие больницы в Риге и регионах загружены лечением пациентов с Covid-19 и у них снижена возможность осуществлять плановые операции. В нашем распоряжении - 14 медучреждений по всей Латвии, где мы можем обеспечить дополнительные оплаченные государством плановые операции", - отметила Лапиня.

В настоящее время VCA как многофункциональная частная медицинская компания может оказывать дополнительные услуги в области гинекологии, травматологии и ортопедии, нейрохирургии, офтальмологии и общей хирургии.

"В данной ситуации нам нужно серьезно считаться с мощностью медицинского персонала. Мы увеличили ресурсы своего персонала, к нашему коллективу присоединились несколько молодых врачей после учебы в резидентуре и средний медперсонал", - пояснила председатель правления VCA, указав, что это позволит обеспечить высокую мощность вакцинации.


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