Сб, 16.10.2021
Будьте людьми! Пусть ничто вас не испортит - ни пандемия, ни сидение дома, никакие внешние факторы. Будьте добрыми, светлыми и приветливыми. И все будет хорошо! Евгения Путилина, хозяйка тату-студии
Евгения Путилина, хозяйка тату-студии

95-летняя Елизавета II отказалась от алкоголя

ФОТО: AP/Scanpix

95-летняя королева Великобритании Елизавета II решила полностью отказаться от употребления алкоголя, пишет "Медуза" со ссылкой на The Daily Telegraph.

Издание сообщает, что так поступить ей рекомендовали врачи. Отказ от алкоголя связан не с каким-либо заболеванием, а с профилактикой - чтобы королева была максимально здоровой и чувствовала себя наилучшим образом перед празднованиями в честь 70-летия ее правления.

"Большой проблемой это не является, она много и не пила. Но кажется немного несправедливым, что на данном этапе жизни ей приходится отказываться от одного из немногих удовольствий",

- заявил изданию The Vanity Fair источник, приближенный к королеве.

Как свидетельствует неофициальная информация, Елизавета II предпочитала коктейли из джина с вермутом. Она могла выпить коктейль во время ланча или перед ужином. Раньше их для нее готовил супруг - принц Филипп.

Напомним, праздничные мероприятия в честь 70-летия пребывания Елизаветы II на троне запланированы на июнь будущего года.


НАВЕРХ
Back