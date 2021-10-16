95-летняя Елизавета II отказалась от алкоголя
95-летняя королева Великобритании Елизавета II решила полностью отказаться от употребления алкоголя, пишет "Медуза" со ссылкой на The Daily Telegraph.
95-летняя королева Великобритании Елизавета II решила полностью отказаться от употребления алкоголя, пишет "Медуза" со ссылкой на The Daily Telegraph.
Издание сообщает, что так поступить ей рекомендовали врачи. Отказ от алкоголя связан не с каким-либо заболеванием, а с профилактикой - чтобы королева была максимально здоровой и чувствовала себя наилучшим образом перед празднованиями в честь 70-летия ее правления.
- заявил изданию The Vanity Fair источник, приближенный к королеве.
Как свидетельствует неофициальная информация, Елизавета II предпочитала коктейли из джина с вермутом. Она могла выпить коктейль во время ланча или перед ужином. Раньше их для нее готовил супруг - принц Филипп.
Напомним, праздничные мероприятия в честь 70-летия пребывания Елизаветы II на троне запланированы на июнь будущего года.