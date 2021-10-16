95-летняя Елизавета II отказалась от алкоголя

Издание сообщает, что так поступить ей рекомендовали врачи. Отказ от алкоголя связан не с каким-либо заболеванием, а с профилактикой - чтобы королева была максимально здоровой и чувствовала себя наилучшим образом перед празднованиями в честь 70-летия ее правления.

"Большой проблемой это не является, она много и не пила. Но кажется немного несправедливым, что на данном этапе жизни ей приходится отказываться от одного из немногих удовольствий",

- заявил изданию The Vanity Fair источник, приближенный к королеве.

Как свидетельствует неофициальная информация, Елизавета II предпочитала коктейли из джина с вермутом. Она могла выпить коктейль во время ланча или перед ужином. Раньше их для нее готовил супруг - принц Филипп.