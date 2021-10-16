Вс, 17.10.2021
Около половины детей в возрасте 3-4 лет в США получают дошкольное образование. Сравните этот уровень с 90-процентными показателями в других странах - Германии, Франции, Великобритании и даже в Латвии. Не стоило говорить "даже". А также в Латвии. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома
Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Видео ⟩ В США продемонстрирована первая собака-робот с пулеметом

ФОТО: facebook.com/swordinternational

Компании Ghost Robotics и Sword International продемонстрировали собаку-робота с пулеметом на спине. Презентация состоялась на ежегодной конференции Армейской ассоциации США.

В основе созданного предприятиями механизма - собака-робот Vision 60, которую уже несколько лет производит компания Ghost Robotics. С 2020 года таких роботов армия США использует, чтобы патрулировать объекты и выслеживать людей в опасных местах, например, на болотах.

У новой модели имеется пулемет, помещенный на Vision 60 и изготовленный предприятием Sword International. Он обладает оптическим прицелом с 30-кратным увеличением и термокамерой, позволяющей обнаруживать цели в темноте. Диапазон эффективности составляет 1200 метров.

Корпус пулемета покрыт керамикой, чтобы его не могли идентифицировать системы ночного видения. В Ghost Robotics утверждают, что собака-робот может продолжать работу даже если не работают некоторые сенсоры. В то же время робот без оператора может находить и опознавать возможные цели. Пока что неизвестно, может ли он автономно принимать решения и стрелять.

Ghost Robotics описывает новую модель как "беспилотную оружейную систему будущего, которая доступна уже сейчас". Когда робот поступит в продажу и будет ли он вообще доступен, не сообщается.

В США уже несколько лет продолжаются дискуссии об этике использования боевых роботов. Президент Джо Байден выразил мнение, что в США необходимо разрабатывать такое оружие, чтобы не потерять конкуренцию с Китаем и Россией. В то же самое время активисты по защите прав человека и отдельные ученые призывают договориться о запрете на разработку таких роботов, так как считают развитие этих технологий угрозой для всего человечества.

Лидер рынка Boston Dynamics в рамках своей политики принципиально отказывается разрабатывать боевых роботов. В то же самое время предприятие оснащает военные и полицейские структуры своими роботами, чтобы осуществлять задания по разведке.


НАВЕРХ
Back