Видео ⟩ В США продемонстрирована первая собака-робот с пулеметом
Компании Ghost Robotics и Sword International продемонстрировали собаку-робота с пулеметом на спине. Презентация состоялась на ежегодной конференции Армейской ассоциации США.
Компании Ghost Robotics и Sword International продемонстрировали собаку-робота с пулеметом на спине. Презентация состоялась на ежегодной конференции Армейской ассоциации США.
В основе созданного предприятиями механизма - собака-робот Vision 60, которую уже несколько лет производит компания Ghost Robotics. С 2020 года таких роботов армия США использует, чтобы патрулировать объекты и выслеживать людей в опасных местах, например, на болотах.
Корпус пулемета покрыт керамикой, чтобы его не могли идентифицировать системы ночного видения. В Ghost Robotics утверждают, что собака-робот может продолжать работу даже если не работают некоторые сенсоры. В то же время робот без оператора может находить и опознавать возможные цели. Пока что неизвестно, может ли он автономно принимать решения и стрелять.
Ghost Robotics описывает новую модель как "беспилотную оружейную систему будущего, которая доступна уже сейчас". Когда робот поступит в продажу и будет ли он вообще доступен, не сообщается.
В США уже несколько лет продолжаются дискуссии об этике использования боевых роботов. Президент Джо Байден выразил мнение, что в США необходимо разрабатывать такое оружие, чтобы не потерять конкуренцию с Китаем и Россией. В то же самое время активисты по защите прав человека и отдельные ученые призывают договориться о запрете на разработку таких роботов, так как считают развитие этих технологий угрозой для всего человечества.
Лидер рынка Boston Dynamics в рамках своей политики принципиально отказывается разрабатывать боевых роботов. В то же самое время предприятие оснащает военные и полицейские структуры своими роботами, чтобы осуществлять задания по разведке.