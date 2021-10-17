Фото ⟩ В Канаде в постель женщины ночью упал метеорит

Ее зовут Рута Гамильтон. Ночью 3 октября она спокойно спала в своем родном городе Голден, Канада, когда ее внезапно разбудил громкий взрыв и обломки, падающие с крыши. Она сразу же выскочила из кровати, включила свет и увидела камень, который упал на кровать именно там, где минуту назад была ее голова. По данным The New York Times, 1,3-килограммовый метеорит был размером с кулак.

Гамильтон немедленно сообщила об этом в полицию, которая исследовала место происшествия и связалась с местной строительной компанией, чтобы узнать, не произошел ли рядом с их участком взрыв. Представитель компании ответил, что взрыва не было, однако в небе наблюдался яркий свет, сопровождаемый шумом, похожим на взрыв.

Позже выяснилось, что объект упал на кровать женщины с космоса.

B.C. woman nearly hit by meteorite that crashed through bedroom ceiling: 'I've never been so scared in my life' https://t.co/eYSMYzlpqk — The Vancouver Sun (@VancouverSun) October 12, 2021

Ежегодно тысячи метеоритов, не сгоревших в атмосфере, падают на нашу планету, но большинство из них остаются незамеченными. Согласно Space, в известной истории есть лишь несколько случаев, когда метеорит упал рядом с человеком или упал на него.

Один из самых известных случаев в мире произошел в Алабаме, США, когда метеорит упал на Энн Ходжес, которая, как и Гамильтон, сладко спала во время происшествия. Ходжес повезло меньше, чем Гамильтон, и 3,8-килограммовый метеорит ударил ее в бок и оставил глубокий синяк.

Хотя Хамильтон не пострадала от метеорита, она очень испугалась.

"Ты спокойно спишь, в своей постели ты в безопасности, но, как оказалось, все равно может упасть метеорит", - сказала она репортерам CBC.