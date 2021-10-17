Выявлено 2377 новых случаев Covid-19, умерли 9 человек
За минувшие сутки в Латвии выявлено 2377 новых случаев Covid-19, поступила информация о девяти смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За минувшие сутки в Латвии выявлено 2377 новых случаев Covid-19, поступила информация о девяти смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные категории от 50 до 89 лет:
Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 1905 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 472 были вакцинированы.
14-дневная кумулятивная заболеваемость достигла самого высокого уровня с начала пандемии - 1266,4 случая на 100 000 населения.
Вчера в Латвии был сделан 15 971 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 14,9%.
Всего в Латвии за время пандемии коронавирусом заразились 185 614 человек.