Вс, 17.10.2021
Погибнуть мне казалось менее страшным, чем оказаться в руках КГБ. Илья Рипс
Илья Рипс
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Выявлено 2377 новых случаев Covid-19, умерли 9 человек

ФОТО: LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 2377 новых случаев Covid-19, поступила информация о девяти смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 89 лет:

  • один человек в возрасте от 50 до 59 лет,
  • два человека в возрасте от 70 до 79 лет,
  • шесть человек в возрасте от 80 до 89 лет.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 1905 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 472 были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость достигла самого высокого уровня с начала пандемии - 1266,4 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии был сделан 15 971 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 14,9%.

Всего в Латвии за время пандемии коронавирусом заразились 185 614 человек.


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