Вс, 17.10.2021
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Инга Васильева, представитель Национальной службы здравоохранения

Фото ⟩ Секс-символ гольфа: горячая Пэйдж Спиранак знает всё об игре и попадает в лунку с одного удара

Пэйдж Спиранак - одна из самых обсуждаемых гольфисток современного мира спорта. Она не выступает в профессиональных турнирах, но при этом привлекает к себе внимание с помощью обучающих видео и пикантных фотографий, пишет Sport24. 

Сейчас у неё 3,2 миллиона подписчиков в Instagram. Спиранак пользуется своей фигурой, чтобы заинтересовать людей гольфом. Но далеко не всем нравится, что девушка получила мировую известность не благодаря хорошим результатам, а за счёт своих форм.

Пэйдж заняла 58-е место на Scottish Open в 2016 году, и пока это её лучший результат в профессиональном спорте. 

Спиранак появилась на обложке главного гольф-журнала мира Golf Digest и столкнулась с огромной волной критики в свой адрес. До неё на первой странице журнала было всего лишь 23 девушки за 70 лет существования альманаха.

Пэйдж к издевательствам привыкла. В детстве над ней смеялись из-за заболевания, которое препятствовало росту её волос. В 2017 году Спиранак стала послом некоммерческой организации CyberSmile, которая помогает бороться с интернет-буллингом.

На прошлой неделе гольфистка снова привлекла к себе внимание. Она участвовала в благотворительном турнире Berenberg Invitational, средства с которого пойдут на исследования рака поджелудочной железы. От этой болезни в 2021 году умерла жена Гэри Плэйера Вивьен. Он также стал участником этого соревнования и оказался свидетелем hole-in-one в исполнении Спиранак! 

Ей удалось это сделать на глазах одного из лучших гольфистов в истории. Такое происходит не каждый день. 

Пэйдж отметилась идеальным попаданием на 14-й лунке пар-3 длиной 148 ярдов на поле GlenArbor Golf Club в штате Нью-Йорк. Зрители были в восторге, а первым Спиранак поздравил именно Плэйер.

Чем занимается Пэйдж сегодня?

Гольфистка иногда выступает в различных неофициальных соревнованиях, снимает обучающие видео про гольф, фитнес и здоровый образ жизни. Недавно у неё появился свой подкаст. Уже 4,5 года она не участвует в официальных турнирах, но это не мешает ей оставаться в гольф-пространстве и популяризировать свой любимый вид спорта. 

Пэйдж Спиранак - это не только пикантные фотографии с глубоким декольте и клюшкой в руках. Конечно, внешность и фигура девушки привлекают внимание к её роликам и публикациям в соцсетях, но не стоит забывать о её спортивных навыках и желании рассказывать людям о гольфе.


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