В субботу от Covid-19 привито более 7600 человек. Где можно получить вакцину в воскресенье?

Во время выездной вакцинации в регионах Латвии привито по крайней мере 1400 человек, в центрах массовой вакцинации - 3519, в пунктах вакцинации в торговых центрах - 2224 человека. Еще около 500 человек прошли вакцинацию в специальных автобусах.

В воскресенье, 17 октября, будут работать все три центра вакцинации в Риге - в выставочном центре на Кипсале, в конференц-центр Atta Centre и Олимпийском центре Rimi, а также будут открыты прививочные пункты в торговых центрах. Также сегодня пройдет выездная вакцинация в Валке (с 12:00 до 16:00), Ауце (с 10:00 до 15:00) и Бауске (с 9:00 до 15:00). В микрорайонах Риги привиться можно будет в автобусах вакцинации - с 11:00 до 15:00 на Агенскалнском рынке и у Рижского зоопарка, с 16:00 до 20:00 - возле магазина Rimi Aleja на ул. Виенибас гатве, 194a и у магазина Vesko на ул. Албатросу, 7 в Мангальсале.