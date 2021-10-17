Видео ⟩ Юлия Пересильд и Клим Шипенко вернулись с МКС на Землю

17 октября спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-18" ("Ю. А. Гагарин"), на борту которого находились актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий, успешно приземлился в степи Казахстана.
Приземление состоялось 17 октября в 7 часов 35 минут (по латвийскому времени). Аппарат приземлился примерно в 146 километрах к юго-востоку от города Жезказган.
Видео: Приземление киноэкипажа
На место приземления приехали спасательные службы. Экипажу помогли покинуть летательный аппарат. Отмечается, что экипаж приземлился без проблем. По данным медиков, самочувствие у членов экипажа хорошее.
Юлию Пересильд и Клима Шипенко встретили глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.
"У меня немножко грустное сегодня настроение. Потому что вроде бы казалось, что 12 дней - это много, а уже когда все заканчивалось, уже не хотелось расставаться", - заметила Юлия Пересильд после возвращения.
Актриса Юлия Пересильд, как мы можем видеть, чувствует себя прекрасно! 👩🚀
Напомним, во вторник, 5 октября, в 11 часов 55 минут (по латвийскому времени) с Байконура на МКС успешно стартовал первый в мире киноэкипаж. В основном составе - актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров. Они будут снимать сцены для фильма "Вызов". На станции актриса и режиссер провели 12 дней.
В общей сложности на МКС было отснято примерно 35-40 минут экранного времени фильма. В съемках также принимали участие российские космонавты Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.