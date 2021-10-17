Видео ⟩ Юлия Пересильд и Клим Шипенко вернулись с МКС на Землю

Роскосмос вел прямую трансляцию.

Приземление состоялось 17 октября в 7 часов 35 минут (по латвийскому времени). Аппарат приземлился примерно в 146 километрах к юго-востоку от города Жезказган.

Видео: Приземление киноэкипажа

На место приземления приехали спасательные службы. Экипажу помогли покинуть летательный аппарат. Отмечается, что экипаж приземлился без проблем. По данным медиков, самочувствие у членов экипажа хорошее.

Юлию Пересильд и Клима Шипенко встретили глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

"У меня немножко грустное сегодня настроение. Потому что вроде бы казалось, что 12 дней - это много, а уже когда все заканчивалось, уже не хотелось расставаться", - заметила Юлия Пересильд после возвращения.

Актриса Юлия Пересильд, как мы можем видеть, чувствует себя прекрасно! 👩‍🚀



Вместе с Климом Шипенко она провела в космосе 12 суток. pic.twitter.com/QGFKUQzbOs — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 17, 2021

Напомним, во вторник, 5 октября, в 11 часов 55 минут (по латвийскому времени) с Байконура на МКС успешно стартовал первый в мире киноэкипаж. В основном составе - актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров. Они будут снимать сцены для фильма "Вызов". На станции актриса и режиссер провели 12 дней.

В общей сложности на МКС было отснято примерно 35-40 минут экранного времени фильма. В съемках также принимали участие российские космонавты Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.